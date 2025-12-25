El helado sabe mejor en la Ciudad de la Navidad de Las Palmas de Gran Canaria

Santa Catalina se colma de colores y luces navideñas en uno de los días fuertes de las fiestas. Un día más, La Ciudad de la Navidad reúne en Las Palmas de Gran Canaria este 25 de diciembre a cientos de familias que acuden a disfrutar de variadas actividades en un amplio espacio de ocio. Una feria de artesanía, atracciones con pista de patinaje incluida y una oferta gastronómica que abarca dulces, salados, calientes y fríos –sí, también helados– consolidan esta cita por segundo año consecutivo.

Todos los paladares pueden encontrar comidas de su agrado en la feria: desde las hamburguesas y las salchipapas hasta los gofres y las creps, pasando por ositos de gominola con alcohol y galletas con sabor a churro. Los más tradicionales puede proveerse en los típicos puestos de golosinas o comprar conos de churros con chocolate de toda la vida. Pero quienes tengan mayor resistencia al frío, y quieran disfrutar del sabor natural de las frutas de kilómetro cero, también tienen un hueco en el puesto de Frutizum con sus paletas artesanas.

Los sabores de la feria

Eliecer Monzón, el creador y dueño de este negocio, estuvo ocho años viviendo en Irlanda antes de emprender su sueño. En contraste con el clima frío de este país, es uno de los mayores consumidores de helado de la Unión Europea. Allí, Eliecer aprendió que el invierno es "la mejor época" para comer helados porque "no se te derriten, te da tiempo de comértelos enteros y disfrutas más de los sabores".

De regreso en su tierra natal, los habitantes de la Isla tampoco le defraudan, ya que la cola de clientes se acumula en su puesto. Y es que, tal y como asegura, "un canario come helado durante todo el año".

Entre sus polos hechos artesanalmente con frutas canarias y sin aditivos, Frutizum también dispone de distintos toppings de chocolate o frutos secos. Además, recientemente ha incorporado sabores únicos en el mundillo de los helados canarios, como el turrón o el chocolate de Dubái, que cada vez adquiere mayor popularidad.

Cerca de su puesto se encuentra el de la Fábrica de Bizcochos y Suspiros de Moya, cuya gran variedad de dulces artesanales cautiva a una parte de los asistentes de la feria. Por estas fechas, según cuenta la encargada Tania Alfonso García, suelen tener mucho éxito los alfajores, aunque también suele venderse el pan de huevo, los queques o los tradicionales bollitos de anís. Tampoco se olvida de los lacitos de miel, que "son un vicio".

Hasta 70 casetas de madera con artesanía

La zona del mercadillo cuenta con hasta 70 casetas de madera donde numerosas artesanas, artesanos y otros comerciantes exponen los productos que elaboran a lo largo de todo el año. Entre los distintos puestos pueden encontrarse piezas de cerámica, joyería, decoraciones navideñas, zapatos, prendas de ropa, bordados personalizados, jabones, láminas artísticas, perfumes o juguetes, todas ellas buenas opciones para completar los regalos y detalles navideños que todavía quedan pendientes.

Una de las casetas está dedicada a Retrografías Ediciones, una editorial especializada en contar los relatos del pasado de Las Palmas de Gran Canaria. Cargado con memorias y recuerdos, su oferta de libros incluye una guía de la "ciudad invisible" que propone un paseo por el casco histórico, las historias de una dama de Vegueta que fueron rescatadas de la basura o crónicas realizadas a partir de fotografías antiguas, entre otras obras.

La tradición de patinar sobre hielo

Muchas familias, parejas y grupos de amigos pasean entre los puestos en busca de algo de comer o para hacerse con algún que otro autorregalo. También hay quienes se limitan a curiosear productos, como es el caso de Ana y Alberto, que han venido con sus hijos Néstor y Samuel.

En esta ocasión no han comprado nada porque, aseguran, son previsores y no dejan "nada para última hora". En cualquier caso, han podido disfrutar de una feria que han encontrado "preciosa" y llena de "muchas cosas bonitas e ideas nuevas" que quizá les puedan servir para otros momentos.

Su paso por la feria consolidó la tradición de sus hijos Néstor y Samuel, dos adolescentes que cada año aprovechan estas fechas para patinar en una pista sobre hielo mientras sus padres, ataviados con alegres jerséis navideños, observan cómo se divierten. Ana y Alberto explican, con alguna que otra risa, que ellos no se atreven a entrar, pero siempre van buscando una pista diferente para sus hijos. Por eso, comentan que les gustaría que más municipios las incluyesen como parte de su programación navideña.

Con los pies enfundados en afilados patines y las manos protegidas por unos guantes abrigados, el hielo reúne a gente de distintas edades y destrezas que, en caso de necesitarlo, pueden solicitar unas focas de colores que sirven de soporte para desplazarse. De este modo, el panorama permite ver a algunas personas que hacen maniobras para mantenerse de pie, a otras que se atreven a patinar a toda velocidad o intentar hacer acrobacias, y otras que ni uno ni lo otro: se toman la experiencia como un agradable paseo sobre patines.

Feria de atracciones y zona infantil

Las distintas zonas de ocio, ubicadas entre la Plaza de Canarias y El Refugio, están conectadas entre sí a través de una especie de puente y una gran alfombra roja que permite facilitar los accesos y, al mismo tiempo, diferenciar unos espacios de otros. Al otro lado de la plataforma se encuentra un despliegue de diversión con un total de 11 atracciones para adultos.

Los cochitos de choque o la noria son algunos de los clásicos que, como no podía ser de otro modo, están presentes en la feria. Los asistentes también pueden montarse en otros juegos como el ratón vacilón, la barca vikinga, el martillo, el saltamontes o una casa del terror. También hay disponible una zona infantil con toboganes, colchonetas, tazas giratorias y otras atracciones en tamaño pequeño.

Horarios

El parque de Santa Catalina continuará rebosante de ambiente festivo hasta el 5 de enero, sirviendo de antesala para que lleguen los Reyes Magos con un último toque de magia para las celebraciones. Hasta entonces, el horario de apertura de la feria será de 16:30 a 21:30 horas entre los lunes y los jueves, con un tiempo ampliado el resto de días de la semana.

Así, los viernes permanecerá abierta hasta las 23:00 horas, mientras que los sábados la diversión dará comienzo a las 11:00 horas y, al igual que el día anterior, culminará a las 23:00 horas. En cuanto a los domingos restantes, el horario irá desde las 11:00 hasta las 21:30 horas.