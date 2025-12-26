La Autoridad Portuaria de Las Palmas recuerda su origen: 120 años desde la creación de la Junta de Obras

La Autoridad Portuaria de Las Palmas conmemora el 120 aniversario de la creación de la Junta de Obras del Puerto de Las Palmas, el organismo que sentó las bases de la actual gestión portuaria y que marcó el inicio de una etapa clave en la modernización del puerto y en el desarrollo económico y social de Canarias. La efeméride se cumple este 26 de diciembre de 2025 y recuerda un siglo largo de evolución institucional ligada al crecimiento del Archipiélago.

La Junta de Obras fue constituida en 1905 mediante Real Orden del entonces Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas, a iniciativa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Su creación tuvo como objetivo asumir la administración del recién finalizado Puerto Refugio de La Luz, dando paso a una estructura de gestión pública estable que, con distintas denominaciones, ha evolucionado hasta la actual Autoridad Portuaria.

Desde entonces, la institución ha atravesado más de un siglo de transformaciones económicas, sociales y geopolíticas, adaptándose a los cambios en los tráficos marítimos y en el comercio internacional. Esta trayectoria ha permitido consolidar al Puerto de Las Palmas como un enclave estratégico, capaz de responder a escenarios complejos como crisis internacionales, cierres de rutas o conflictos bélicos.

Una institución ligada al interés general

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, destacó que la conmemoración de este aniversario supone “reconocer el valor de una institución que ha sabido crecer y adaptarse a cada etapa histórica, acompañando el desarrollo económico y social de Canarias y garantizando la conectividad de los puertos”. A lo largo de estos 120 años, cerca de una treintena de presidentes han encabezado la institución, reflejo de una gestión pública continuada.

Sede la antigua Junta de Obras del Puerto. / La Provincia

Especialmente desde la etapa democrática, la evolución normativa ha permitido avanzar desde un modelo altamente centralizado hacia una administración con mayor capacidad de decisión desde el propio Archipiélago, consolidada a partir de la legislación portuaria de los años noventa. Este proceso reforzó el papel del puerto como integrador de los distintos agentes del sistema portuario.

A lo largo de su historia, el Puerto de Las Palmas ha sido escenario de operaciones relevantes que han reforzado su prestigio internacional. Entre ellas figura la llegada parcial del portacontenedores MSC Carla en 1997, cuando la popa del buque, con 587 contenedores a bordo, fue remolcada durante más de 2.000 kilómetros hasta el puerto tras partirse en dos frente a las islas Azores. La operación consolidó la confianza de las navieras internacionales en la capacidad técnica del enclave.

Mirada al futuro del sistema portuario

La conmemoración del 120 aniversario no solo pone en valor el pasado, sino también la proyección de futuro de la institución. La Autoridad Portuaria de Las Palmas afronta los próximos años con el objetivo de reforzar la competitividad de sus puertos, adaptarse a nuevos tráficos y avanzar en la transición energética del sector marítimo, manteniendo su papel como nodo logístico clave en el Atlántico Medio.

Con esta efeméride, la institución rinde homenaje a generaciones de trabajadores, técnicos y responsables públicos que han contribuido al crecimiento del puerto y reafirma su compromiso con el desarrollo económico, la conectividad y el progreso de Canarias, más de un siglo después del inicio de su historia en 1905.