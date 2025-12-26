El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria rechaza crear una mesa del Carnaval

El equipo de gobierno que dirige Carolina Darias rechazó este viernes crear una mesa del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, tal y como proponía una moción presentada por el PP. El nuevo edil de la fiesta, Héctor Alemán, se estrenó en sesión plenaria al frente del área en el Salón Dorado tras la dimisión de Inmaculada Medina hace un mes. Alemán tildó la propuesta de monumento a la desmemoria, para que no nos acordemos que ustedes le pusieron el candado a la calle" y afirmó que en estos años la fiesta ha retomado el diálogo.

La concejala del PP María Más propuso una fórmula que está vigente en Santa Cruz de Tenerife. "Siguiendo el ejemplo de esta buena práctica, pedimos esta mesa, porque representa una oportunidad para reforzar la participación ciudadana y como órgano consultivo", indicó. Según esta, en la misma deberán estar representados grupos -de murgas a diseñadores-, empresarios, partidos, cuerpos de seguridad y emergencias y colectivos vecinales.

Foro permanente de diálogo

Un "foro permanente de diálogo" que Alemán rechazó: "El pueblo debe ser el único dueño de su fiesta, no necesita más despachos, si no más calle". El edil defendió la gestión de Medina. "Tomo la palabra tras diez años de gestión socialista. Asumo el reto de defender esta fiesta en su 50 aniversario", apuntó, al tiempo que criticó el acuerdo que alcanzó el PP con los vecinos de Simón Bolívar por los mogollones.

La concejala del PP se encargó de recordar la sentencia contra el Carnaval de día de Vegueta y la judicialización de la fiesta en Belén María. La portavoz popular, Jimena Delgado, también denunció durante el pleno la deuda pendiente a proveedores del Carnaval, que cifró en 2,8 millones. Por su parte, David Suárez, portavoz de CC, dio su apoyo a la creación de la mesa y planteó una reparación de la ladera del Manuel Lois.