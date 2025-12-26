La carrera que cambia vidas: estos son los proyectos a los que dará la San Silvestre 2025

La carrera popular San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria sigue avanzando en más que un reto, en el movimiento que ha hace crecer y superarse cada año: ser aún más solidaria. Con el objetivo de llegar a los 10.001 participantes, la recaudación de fondos de la San Silvestre 2025 irá íntegramente a los proyectos sociales en las islas de las ONGs seleccionadas: Pequeño Valiente, Aldeas Infantiles, Médicos del Mundo y Fundación Lidia García, que darán vida a proyectos sociales gracias a esta última carrera del año.

La Fundación Canaria Lidia García, entidad sin ánimo de lucro centrada en proyectos sociales enmarcados de envejecimiento activo y de fomento de las relaciones intergeneracionales, sumará kilómetros en esta recta final de 2025 para convertir la solidaridad colectiva en vida y salud. La Fundación Canaria Lidia García impulsará con este convenio de colaboración programas de intervención sociodeportiva con personas mayores de forma intergeneracional, actividades para la promoción del ejercicio físico, de integración y reconocimiento social y programas de entrenamiento adaptado a cada edad. Además, continuarán creando actividades deportivas para personas mayores, sus familias y la comunidad.

Por su parte, la asociación sin ánimo de lucro de apoyo social y económico a menores con cáncer y familias, Pequeño Valiente, transformará la solidaridad de los corredores/as de esta cita en proyectos para menores de entre 0 y 18 años afectados por el cáncer infantil y sus familiares, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y servir de acompañamiento y apoyo en su día a día mientras lidian con la enfermedad. Este programa cubre el asesoramiento e información; visitas diarias de la trabajadora social a Oncohematología del Hospital Materno Infantil, visitas domiciliarias; búsqueda y gestión de necesidades económicas y sociales para los menores y sus familias; financiación de actividades lúdico-educativas dentro y fuera del hospital, adquisición de material; o gestión de cobros y pagos de facturas, entre otros.

En el caso de Médicos del Mundo, entidad que trabaja para hacer efectivo el derecho a la salud, especialmente para las poblaciones vulnerables, cada inscripción supondrá un paso más en el reto de la accesibilidad universal a la salud. Entre las acciones que contempla el proyecto al que dará vida la San Silvestre se incluye la mediación para el acceso al sistema sanitario informando, orientando o acompañando, además del acercamiento a los espacios dónde viven las personas con más problemas de acceso al sistema sanitario y poblaciones de especial vulnerabilidad como mujeres en prostitución y víctimas de trata, migrantes o personas sin hogar.

Aldeas Infantiles hará que la aportación de los miles de corazones solidarios se convierta en la formación ’El diseño vectorial en sus diferentes aplicaciones’, orientado a capacitar a mujeres en situación de vulnerabilidad social en Gran Canaria, especialmente madres jóvenes, mujeres jóvenes extuteladas, migrantes en trámite de regularización documental, y mujeres jóvenes con diversidad funcional. Este programa profundiza en el diseño gráfico como herramienta para introducir tecnologías de fabricación digital como el corte láser o el fresado CNC y serigrafía de textiles. El proyecto, que combina formación técnica con apoyo personalizado, busca facilitar la inserción laboral y el emprendimiento mediante becas para cubrir sus necesidades durante la formación, capacitándolas y ayudando a su vez a la reducción de la brecha de género en la industria y el impulso de modelos productivos sostenibles con impacto social y ambiental.

La San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria vuelve a demostrar que es mucho más que una carrera, es un punto de encuentro, un altavoz y una herramienta real de cambio social. Cada dorsal, cada kilómetro y cada participante en meta este 31 de diciembre se transforma en oportunidades, salud, acompañamiento y futuro para muchas personas en Canarias. Gracias a la implicación de Fundación Canaria Lidia García, Pequeño Valiente, Médicos del Mundo y Aldeas Infantiles, la participación de todos/as se convierte en proyectos que cuidan, acompañan, forman y protegen, que promueven el envejecimiento activo, apoyan a menores y familias que atraviesan el cáncer, garantizan el derecho a la salud de las personas más vulnerables y abren nuevas puertas laborales a mujeres en situación de riesgo social.

Esta última carrera del año cierra el calendario deportivo, pero lo más importante es que abre caminos hacia una sociedad más justa, más humana y más consciente.

La carrera solidaria San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria, organizada por Top Time Eventos, está promovida por el Cabildo de Gran Canaria a través del instituto insular de Deportes, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deportes y Turismo de la ciudad. Colaboran en hacer realidad este evento Turismo de Gran Canaria, Vithas en todo el soporte sanitario de la prueba, Physiorelax, Cajasiete, Gofio La Piña, Sonocom, Aquabona, Fuzetea y Trican como presidente honorífico y fundador de esta icónica cita en la capital.