Las Palmas de Gran Canaria aprueba un convenio con San Bartolomé de Tirajana para agilizar las contrataciones de funcionarios

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en su sesión ordinaria del mes de diciembre, ha aprobado este viernes un convenio de colaboración interadministrativa con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en materia de Recursos Humanos para el uso compartido de listas de reserva.

Como ha señalado la concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, este acuerdo permitirá mejorar la gestión de los recursos humanos de ambas administraciones locales y garantizar la prestación continuada y eficaz de los servicios públicos, especialmente en situaciones de necesidad urgente e inaplazable de personal.

El acuerdo evita duplicar procesos selectivos y asegura que los servicios públicos no se resienten por falta de personal

En este sentido, Martín ha destacado que el convenio “no es una cuestión meramente técnica, sino una decisión política en defensa del sistema público”, ya que permite dar una respuesta ágil a las necesidades temporales de personal sin renunciar a los principios de igualdad, mérito y capacidad. De este modo, se evita duplicar procesos selectivos y se asegura que los servicios públicos no se resienten por falta de personal.

Asimismo, ha subrayado que la cooperación entre administraciones “refuerza lo público con lo público”, aporta seguridad jurídica y transparencia al sistema y contribuye a una administración más eficaz, coordinada y centrada en el interés general.

Listas de reserva

Para ello, el convenio establece un sistema de cooperación que permite la utilización recíproca de las listas de reserva constituidas en ambos ayuntamientos, siempre con respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Mediante este instrumento de colaboración, ambas corporaciones podrán atender de manera más ágil las necesidades temporales de personal funcionario interino o laboral temporal, sin que ello suponga la creación de nuevas estructuras administrativas ni genere financiación adicional. El uso compartido de las listas no afectará a los derechos de las personas integrantes de las mismas ni alterará el orden y la prioridad establecida por la administración titular de cada lista.

Vigencia

El convenio recoge que los nombramientos o contrataciones se ajustarán en todo caso a la normativa vigente de la administración que haya constituido la lista de reserva y que las personas seleccionadas percibirán las retribuciones correspondientes conforme a la normativa de la entidad en la que presten servicio efectivo.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años desde su firma y podrá prorrogarse automáticamente por periodos anuales hasta un máximo de cuatro años adicionales, previo cumplimiento de los plazos y condiciones establecidos. Asimismo, se crea una comisión paritaria de seguimiento encargada de la interpretación, vigilancia y control del convenio.