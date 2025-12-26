Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Empresarios de Mauritania y Oneport exploran nuevas oportunidades de negocio en Las Palmas de Gran Canaria

El encuentro entre Oneport y los empresarios mauritanos buscó intercambiar información sobre productos y servicios, impulsado por el interés del mercado africano en la producción española

Empresarios de Mauritania se reúnen con la directiva de Oneport en el Puerto de Las Palmas. / La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La Federación de Operadores Logísticos y Servicios Portuarios, Oneport, explora con varias empresas de Mauritania la posibilidad de desarrollar proyectos conjuntos durante 2026 que contribuyan a reforzar el papel del Puerto de Las Palmas en el Atlántico Medio.

El presidente de esta patronal, José Mayor, y varios miembros de la recién reelegida directiva recibieron estos días a un grupo de empresarios de este país africano, en el marco del seguimiento a la misión comercial organizada en ese país el pasado mes de octubre para reforzar las relaciones económicas y explorar nuevas posibilidades de colaboración entre empresas de ambos países.

Durante la reunión, los participantes intercambiaron información sobre productos, servicios y áreas de interés común, en un contexto marcado por el creciente interés del mercado mauritano por la producción española y por la cercanía geográfica entre ambos territorios.

Horizonte 2026 para la cooperación empresarial

Desde Oneport se destaca que este tipo de encuentros permiten consolidar relaciones ya iniciadas y abrir nuevas líneas de trabajo de cara a los próximos años. El intercambio de ideas y propuestas planteado durante la reunión sitúa a 2026 como un horizonte de oportunidades para el desarrollo de proyectos conjuntos entre empresas canarias y mauritanas, afirma la federación.

La jornada contó también con la participación de Hospitales San Roque, que prestó atención médica a los asistentes durante su estancia en la capital grancanaria como parte del programa de acogida diseñado para la delegación empresarial visitante.

