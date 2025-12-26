Educación
3.700 estudiantes de Las Palmas de Gran Canaria reciben formación en salud mental, diversidad e identificación de discursos de odio
Las actividades, dirigidas a estudiantes de entre 12 y 16 años, se desarrollaron en el primer trimestre de este curso escolar en el marco del Plan Estratégico de Juventud 2023-2026
La última edición del programa ‘Ponte a Cubierto’, desarrollado desde septiembre en 35 institutos de Las Palmas de Gran Canaria, culmina con la participación de cerca de 3.700 jóvenes. La iniciativa, enmarcada en el Plan Estratégico de Juventud 2023-2026, ha reforzado la prevención, la salud mental, la educación en valores y la convivencia en alumnado de entre 12 y 16 años, ofreciendo espacios formativos adaptados a las necesidades de la comunidad educativa.
La concejala de Juventud, Carla Campoamor, ha destacado la importancia de promover entornos seguros para la juventud y de acompañar al profesorado en la tarea educativa. “Hemos apostado por un programa que favorece el crecimiento personal del alumnado y que aporta herramientas para afrontar los retos de su día a día. La juventud necesita referentes, información fiable y espacios en los que expresarse con libertad y apoyo”, afirmó.
Una elevada demanda
El programa ha ofrecido propuestas formativas que han abarcado la prevención de conductas de riesgo, la mejora de las habilidades emocionales y sociales, la reflexión crítica sobre la presión estética, la promoción de la diversidad, la sensibilización frente a los discursos de odio y la identificación de informaciones falsas.
Estas sesiones han permitido alcanzar a casi 3.700 jóvenes mediante un total de 148 talleres. La elevada demanda agotó las plazas pocos días después de la apertura del proceso de inscripción, lo que evidencia el interés de la comunidad educativa por reforzar la prevención en el ámbito escolar.
Además del trabajo desarrollado en los institutos, Juventud amplió el alcance del programa a otros agentes educativos y comunitarios con la celebración de unas jornadas por el Día Mundial de la Salud Mental el pasado mes de octubre. Bajo el lema ‘Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental’, estas sesiones se dirigieron a familias, profesorado y personal técnico vinculado a la intervención con jóvenes.
