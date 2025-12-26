Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelven las mascarillasSan Silvestre de Las Palmas de Gran CanariaTiempo en CanariasUD Las PalmasMujer herida en una nave de El GoroComprueba Lotería de Navidad 2025
Las Palmas de Gran Canaria aprueba la Ordenanza del Sandbox para la experimentación con tecnologías y servicios

La futura normativa permitirá crear un entorno de pruebas controlado para testar proyectos de innovación en condiciones reales antes de su implantación definitiva

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, durante su intervención de este viernes

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, durante su intervención de este viernes / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado inicialmente este viernes, en su sesión ordinaria del mes de diciembre, la Ordenanza Municipal Reguladora del Sandbox, un nuevo marco normativo que permitirá a la ciudad disponer de un entorno seguro y controlado para la experimentación de tecnologías, productos y servicios innovadores en espacios reales del municipio.

Con esta aprobación inicial, el expediente inicia el periodo de información pública, paso previo a la aprobación definitiva de una ordenanza que situará a Las Palmas de Gran Canaria entre las ciudades españolas que apuestan por los entornos de experimentación urbana, siguiendo experiencias ya implantadas en otros municipios como Madrid, Valencia, Zaragoza o Valladolid.

Colaboración y transferencia

El Sandbox se configura como una herramienta estratégica para impulsar la innovación, favorecer la colaboración entre administraciones, universidades, empresas, ‘startups’ y centros de investigación, y facilitar la transferencia de conocimiento en ámbitos como la digitalización, la economía azul, la economía circular, la cultura, la salud o la sostenibilidad urbana.

Esta ordenanza convertirá Las Palmas de Gran Canaria en un entorno seguro y controlado para la prueba y experimentación tecnológica, un verdadero laboratorio urbano donde empresas, universidades y centros de investigación podrán testar soluciones innovadoras en condiciones reales.

Reducción de riesgos

El Sandbox permitirá validar tecnologías antes de su implantación definitiva, reduciendo riesgos y garantizando que cada proyecto aporte un valor real a la ciudadanía. Asimismo, esta ordenanza no supone ningún coste adicional para el Ayuntamiento, ya que se ejecuta con recursos propios y las pruebas se consideran actividades de interés general, exentas de tasas.

Esta herramienta también contribuirá al impulso de la modernización urbana y de los servicios públicos, a la atracción de inversión y talento especializado, a la generación de empleo y a la diversificación económica, así como al refuerzo de la colaboración público-privada. Además, esta norma refuerza nuestra posición como Ciudad de la Ciencia y la Innovación dentro de la Red Innpulso.

Ejecución y control de las pruebas

La ordenanza regula las condiciones para el desarrollo de proyectos piloto, define los espacios urbanos susceptibles de ser utilizados, establece los requisitos de participación y garantiza la protección del interés público, la seguridad jurídica y los derechos de la ciudadanía. El texto se estructura en seis capítulos, 29 artículos y cinco disposiciones, que ordenan las fases de autorización, ejecución y control de las pruebas.

Durante su tramitación previa, el Ayuntamiento ha analizado las enmiendas presentadas por los distintos grupos políticos, incorporando aquellas que reforzaban la claridad y la seguridad jurídica del texto sin alterar la esencia del Sandbox, y descartando las que resultaban incompatibles con los principios de innovación y agilidad que inspiran esta herramienta.

