Las Palmas de Gran Canaria abona otros 14,9 millones a Emalsa por la tasa de depuración

Nuevo pago a Emalsa por vía judicial. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó este viernes en sesión plenaria el pago de 14,9 millones de euros a la empresa mixta de aguas, correspondientes a la tasa de depuración de los años 2022 y 2023. Ya el pasado martes, el Consistorio dio el visto bueno al pago de otros 2,8 millones de euros a la misma compañía por la tasa de tratamientos de lodos de 2023 y 2024. A lo largo del presente año, la ciudad ha abonado 63 millones en pagos pendientes a proveedores mediante reconocimientos de crédito.

El concejal de Presidencia, Hacienda y Modernización, Francisco Hernández Spínola, indicó este viernes que el pago corresponde "a la pérdida de ingresos sufridos" por la falta de actualización de la tasa de depuración de aguas residuales. La deuda corresponde a una pugna antigua entre el Ayuntamiento y Emalsa que se remonta a 2014, cuando la empresa solicitó un ajuste de la tasa, algo que el Consistorio no atendió entonces. Posteriormente, volvió a hacer lo propio en 2016, 2022 y 2024.

Criterios técnicos de volúmenes de agua

En este ocasión, Emalsa reclamaba a la ciudad el pago de 28.350.050 euros por el pago de dicha tasa -cuya actualización llegó, finalmente, el pasado mes de junio-. El Ayuntamiento, en cambio ha reconocido la deuda, pero por un importe considerablemente menor tras ajustar el cálculo a criterios técnicos de volúmenes de agua suministrada y las tasas que judicialmente se consideraron aplicables: 14.974.365 euros.

La tasa ha estado desde 2014 congelada y se ha ido resolviendo en los tribunales

La tasa, contemplada en el contrato suscrito entre la empresa y el Consistorio en 1998, corresponde al uso que Emalsa le da a las instalaciones de Barranco Seco, Tafira, Tamaraceite y Tenoya. Esta se incluye de forma diferenciada en los recibos del agua que pagan los usuarios de este servicio básico en la capital grancanaria. La tasa nació en 2009 y al verse congelada por parte del Consistorio, la actualización de la misma se ha ido resolviendo a través de los tribunales.

La Intervención municipal formuló un reparo de disconformidad con respecto al informe elaborado por el Consistorio. Según Spínola, esto se produjo "porque no estaba fundamentada lo suficiente por el centro gestor, esto es un juicio de valor". El edil indicó que cuentan con "otros informes que dicen lo contrario", en referencia a la valoración interpuesta por la Unidad Técnica del Agua. Además, el Consejo Consultivo de Canarias ha respaldado este punto de vista.

"Ya hay que tener cuajo después de diez años"

Según expuso la portavoz del PP, Jimena Delgado, en 11 años de gobierno tripartito la ciudad ha abonado 42 millones a la empresa del agua en reconocimientos extrajudiciales de crédito. Spínola recalcó que "el causante de la situación con Emalsa la tiene el PP", en referencia a la primera reclamación que hizo la compañía, en 2014, cuando gobernaban los populares bajo la alcaldía de Juan José Cardona, "esa bola la generaron ustedes". Delgado respondió que "ya hay que tener cuajo después de diez años para seguir culpabilizando al PP".

El PP recordó deficiencias cronificadas en barrios como Reina Mercedes o Llanos de María Rivera

El también concejal de Aguas en funciones en sustitución de Inmaculada Medina -Darias todavía no ha desvelado la reestructuración definitiva de su gobierno-, afirmó ya han puesto en marcha el plan del ciclo integral del agua, aprobado el año pasado. "Hemos ejecutado un 15%", aseguró, tras ser cuestionado por Delgado por las inversiones que se estaban realizando en la ciudad en materia de infraestructuras hidráulicas, además de poner sobre la mesa algunos de los problemas que siguen cronificados en barrios como Reina Mercedes o Llanos de María Rivera.

Tal y como hiciera en la comisión de pleno correspondiente de diciembre, Spínola indicó que están en conversaciones con el Ministerio de Defensa para poder instalar la nueva depuradora de la ciudad al norte de La Isleta. Esta infraestructura cuenta ya con 100 millones de euros de financiación procedentes del Estado. "Estamos haciendo una buena gestión, con deudas que vienen del PP", indicó, al tiempo que estimó en unos dos millones de euros los intereses de demora.

El concejal acusó a la oposición de "demonizar a una empresa". Pese a su tono crítico, el grupo popular dio su voto favorable al pago de la deuda, en cambio, Vox sí votó en contra. Estos pagos se unen a los 2,8 millones aprobados el martes por la tasa de lodos -que debe abonarse al Cabildo por el uso de las instalaciones de Salto del Negro-. Además, el pasado mes de junio el Ayuntamiento dio el visto bueno a pagos a Emalsa por 27,6 millones de euros; una cantidad que se une a las abonadas en años anteriores en cumplimiento de diferentes sentencias del contencioso-administrativo.