Las Palmas de Gran Canaria sumará las motos al nuevo plan de movilidad sostenible

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sumará a las motos al nuevo plan de movilidad sostenible. El edil de Movilidad, José Eduardo Ramírez, se comprometió a incluir una mesa centrada en este colectivo con el objetivo de incluir mejoras y propuestas que fomenten este medio de transporte, tal y como planteaba la moción presentada por el PP en el pleno de este viernes -aunque esta recibió el voto contrario del grupo de gobierno por ser un planteamiento en el que la concejalía ya está trabajando-.

"Quedan cosas por hacer y hay recorrido de mejora en el que podemos trabajar", indicó Ramírez. El edil precisó que ya se ha iniciado el periodo de participación pública del nuevo plan de movilidad urbana sostenible en las juntas de distrito y un primer encuentro "con los actores principales", además de otros canales de participación. Esta mesa específica será similar a las que habrá del taxi o de transportistas.

Medidas para fomentar el uso de la moto

Según el concejal, el borrador que han elaborado incluye algunas de las propuestas que planteó el PP como más aparcamientos gratuitos, incentivos fiscales y bonificaciones, planes para ir en moto al trabajo, carriles exclusivos, eliminación de rejillas y planchas de calzadas, puntos de recarga de motos eléctricas, reparación de pavimentos y baches, canal directo para reportar incidencias o protección de guardiaraíles.

El concejal proponente del PP, Ignacio Guerra de la Torre, destacó que la ciudad cuenta "con un clima favorable que nos permite usar la moto todo el año", además de una "geografía urbana" que provoca congestiones de tráfico que pueden ser solventadas con este medio. La moción popular puso sobre la mesa avanzar en algunas de las medidas que se han realizado en los últimos años para fomentar su uso "con un plan específico". Resaltó la necesaria mejora de las infraestructuras y falta de plazas de aparcamiento específicas, "se necesitan mil más".

También en materia de Movilidad, los isleteros que llevan más de un año luchando por la doble vía en la calle Doctor José Guerra volvieron a manifestar su descontento, con una intervención ante el pleno por parte de una vecina, quien denunció los inconvenientes que están teniendo. Carolina Darias apuntó que su propuesta es "la peor de las posibles", según el estudio técnico realizado recientemente.