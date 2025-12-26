Dos personas investigadas por maltrato animal con resultado de muerte en Ciudad del Campo
El perro, de raza potencialmente peligrosa, fue retirado por la Policía Local en estado crítico y falleció días después pese a la atención veterinaria
La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria investiga a dos personas, un hombre de 40 años y una mujer de 36, como presuntos autores de un delito de maltrato animal por omisión de cuidados, tras el fallecimiento de un perro en avanzado estado de deterioro.
Los hechos se produjeron este mes de diciembre en Ciudad del Campo, después de que una vecina alertara sobre la grave situación del animal. Según el relato, los propietarios no tenían intención de llevarlo a un centro veterinario pese a su estado de salud, por lo que la denunciante formalizó la queja en dependencias policiales.
Agentes del Grupo de Protección Ambiental de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) se desplazaron a la vivienda y localizaron al perro, un American Bully raza catalogada como potencialmente peligrosa, que presentaba signos visibles de desnutrición severa, debilidad extrema y apatía generalizada, sin capacidad de reacción ni movimiento normal.
Ante la ausencia de alimento, agua y atención veterinaria, y tras comprobar la gravedad del estado del animal, los agentes procedieron a su retirada inmediata con el apoyo del servicio municipal de Salud Pública. El perro fue trasladado a una clínica veterinaria, donde recibió tratamiento especializado y permaneció en monitorización continua.
Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo veterinario, el estado crítico en el que ingresó hizo imposible su recuperación, y el animal falleció cuatro días después.
La Policía Local ha recabado informes clínicos, tomado declaraciones a testigos y citado a los propietarios en calidad de investigados. Las diligencias se han remitido a la autoridad judicial por un presunto delito de maltrato animal con resultado de muerte, infracción tipificada con penas de hasta dos años de prisión y hasta cuatro años de inhabilitación para la tenencia o ejercicio profesional relacionado con animales.
