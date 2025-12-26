Planeta Gran Canaria celebra 25 años como "clásico" del ocio familiar en Navidad

Planeta Gran Canaria celebra en esta edición sus 25 años como referente del ocio familiar y las actividades infantiles. El festival se ha consolidado como uno de los planes preferidos por las familias durante las Navidades para disfrutar de una jornada diferente en un espacio que concentra todo tipo de atracciones. Los más pequeños pueden pasar el día entre piscinas de bolas, colchonetas hinchables, paintball o talleres de cocina, entre muchas otras propuestas. Este lunes tuvo lugar la inauguración de la feria, que se desarrolla en Infecar, y fueron numerosas las familias que estrenaron las atracciones desde primera hora.

Tras más de dos décadas de trayectoria, los niños que acudieron a las primeras ediciones ahora regresan acompañados de sus propios hijos. Arminda Suárez recuerda que lo "disfrutaba muchísimo" cuando era pequeña y desea que su hijo viva la misma experiencia. "Antes nuestros padres nos dejaban por la mañana, quedábamos con nuestros amigos y luego nos venían a recoger", explicó Suárez. "Ahora eso sería impensable", añadió. Los tiempos han cambiado, pero no la ilusión con la que los niños disfrutan de un día distinto y, sobre todo, alejado de las pantallas, una de las preocupaciones que más crece entre los padres.

"Aquí hacen ejercicio y socializan, que es lo más importante", opinó Nayra Padilla, mientras conversaba con otros padres del colegio de su hijo. La madre es consciente de que las nuevas tecnologías ocupan buena parte del tiempo de ocio de los jóvenes y de las consecuencias que ello conlleva. Por eso considera que acudir a espacios como este resulta enriquecedor. Además, no solo beneficia a los pequeños, sino también a los adultos, que aprovechan para charlar con tranquilidad mientras los niños se divierten. "Ellos van saltando de un puesto a otro y nosotros estamos aquí relajados mientras hacen lo que quieren", aseguró Padilla.

¿Cuánto cuesta Planeta Gran Canaria?

El precio y el horario también animan a muchas familias a acercarse. La feria abrirá todos los días hasta el 4 de enero, salvo el 31 de diciembre, en horario de 10:00 a 20:30 horas, aunque el 1 de enero abrirá únicamente por la tarde, a partir de las 16:00 horas. La entrada tiene un coste de cinco euros y permite el acceso a todo el recinto. Además, Infecar contempla descuentos por paquetes de entradas y gratuidades para determinados colectivos, como personas desempleadas, jubiladas o con discapacidad, así como para los menores de tres años. "Está muy bien porque pagas una entrada y puedes pasar aquí todo el día, en otras ferias tienes que pagar por cada atracción", afirmó Román Morales.

Morales acude con su hija desde que tenía tres años y ahora, con siete, sigue disfrutando del recinto. Las manualidades y las camas elásticas son sus actividades favoritas, aunque cada año se anima a probar atracciones pensadas para más mayores, a medida que va perdiendo el miedo. "Me monté en la yincana y me atreví con el tobogán", le contó la niña orgullosa a su padre.

Propuestas tecnológicas

Sonia y Antonio llegaron a las diez de la mañana y a las cuatro de la tarde aún seguían en la zona de manualidades. "Hay que tener variedad para entretenerlos", comentaron mientras ayudaban a sus hijos a colocar avalorios para crear una princesa, un dinosaurio y un ganso. Los cinco pequeños coincidieron en que las manualidades y las colchonetas fueron las actividades que más les gustaron. En estas vacaciones de Navidad, los niños se olvidan de la rutina y su energía parece inagotable. Por ello, los padres los llevan de atracción en atracción para que se diviertan, pero también para canalizar toda esa vitalidad y que lleguen a casa directos a la cama. Aunque Antonio no tenía claro quién se quedaría dormido antes: "Estoy agotado", confesó.

Aunque los padres agradecen la desconexión digital que promueven muchas actividades, la feria también incorpora propuestas tecnológicas. Hay una zona de videojuegos, otra dedicada a los eSports de la Unión Deportiva Las Palmas y un espacio de automovilismo virtual. "Antes había más actividades manuales, ahora se han modernizado y han añadido videojuegos, que antes no existían", recordó Arminda Suárez al rememorar las primeras ediciones de Planeta Gran Canaria.

Menos actividades para adolescentes

Cada área del recinto está pensada para distintos rangos de edad. Nerea Rodríguez acude todos los años con sus dos hijas, de 15 y 12 años. La madre lamenta que algunas de las atracciones preferidas por las adolescentes hayan desaparecido, como la pista de patinaje sobre hielo o los coches de choque para adultos. La mayor se quedó en la zona de videojuegos, mientras que la pequeña disfrutó de la yincana. "A los más grandes se les obliga a estar más sedentarios", se quejó.

En el extremo opuesto, Yurena Rivera acudió con su hijo de dos años y se mostró sorprendida por la cantidad de opciones disponibles para los más pequeños. "Lo está pasando genial. Venía solo para un par de horas y he acabado pasando todo el día aquí", explicó. "Está de vacaciones y son planes que nos vienen muy bien; además, he coincidido con muchas familias que conocemos", añadió.

"La Navidad es una época para hacer muchos planes", señaló Aythami Rodríguez, que almorzaba con su familia en una de las diversas opciones gastronómicas del recinto. Es el tercer año que acuden a la feria, por lo que los niños ya conocen bien sus actividades favoritas, entre las que destacan el rocódromo, el fútbol y los inflables. "Ellos ya saben que por Navidad siempre venimos aquí", explicó.

"Convivencia y encuentro"

A la inauguración asistió el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, quien recordó que en la edición anterior pasaron por las instalaciones cerca de 35.000 personas, lo que supuso un éxito de convocatoria. "Planeta Gran Canaria se ha convertido en un clásico de la Navidad insular, un espacio para la convivencia y el encuentro. Son pocas las familias de Gran Canaria que, en estos 25 años, no hayan pasado alguna vez por aquí con sus hijos durante las vacaciones navideñas", afirmó.

Para Olivia García, esta es la segunda vez que trae a su hijo de cinco años, que ya no recordaba su primera visita. "Ahora está encantado", comentó la madre, mientras el pequeño participaba en una de las atracciones más populares entre los niños: la caza de globos. "Es importante que salga, que se divierta y lo pase bien", consideró. "Sobre todo en Navidad, cuando están tan acelerados y necesitan canalizar esa energía", añadió.

Para Verónica Suárez, el único inconveniente de acudir a Planeta Gran Canaria es que luego cuesta marcharse. La madre llegó por recomendación de un amigo y aseguró que la relación calidad-precio la convenció. "Es positivo que quemen energía sin pantallas y compartan tiempo con sus compañeros de clase", reflexionó. Al final, lo más importante es la compañía, las ganas de disfrutar y los recuerdos que se crean en familia.