Los últimos de la reposición de Tamaraceite comienzan a visitar sus nuevas viviendas

Los últimos vecinos pendientes de la reposición de Tamaraceite han comenzado a visitar sus nuevas casas para que puedan tomar medidas. El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, indicó que las primeras 46 familias recibirán las llaves en el primer semestre de 2026 una vez terminen todos los trámites burocráticos. Las obras de la promoción de 76 viviendas fueron recepcionadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en noviembre de 2024, por lo que hace ya más de un año que han finalizado los trabajos, tal y como alertaba la moción presentada por Vox.

"La sola terminación de las obras no posibilita su entrega", matizó Roque. El edil relató que una vez recibidos los trabajos se requiere la contratación de los suministros, la puesta en marcha de los ascensores, previa autorización en Industria, y la división horizontal de la promoción, "requisitos sin los cuales el Gobierno de Canarias no puede tramitar la calificación definitiva", más teniendo en cuenta que se trata de viviendas de protección pública.

"Gran variedad de situaciones legales"

Desde el 3 de junio las viviendas cuentan con la calificación provisional "para ir haciendo todos los trámites". Roque apuntó que "estiman" que será "en la primera quincena de enero" cuando reciban la calificación definitiva, "ese es el documento que nos va a permitir firmar todas las escrituras de división horizontal y propiedad con cada uno de los adjudicatarios". Con esto, "vamos a lograr la entrega para hacer la permuta de la propiedad antigua por la nueva", aclaró.

Un proceso "complejo", matizó Roque, por la "gran variedad de situaciones legales" de los nuevos propietarios. Por ejemplo, indicó que hay quien ha fallecido "y sus herederos ni siquiera han aceptado la herencia, estamos intentando ayudarles, porque deberán acreditar que lo son". De las 76 viviendas que componen la última promoción del ARRU de Tamaraceite, 46 podrán ser ya entregadas, 15 están en tramitación y las 15 restantes se las quedará el Ayuntamiento para paliar la demanda de vivienda pública.

Demolición de los edificios del ARRU

Urbanismo está redactando el proyecto de demolición de los edificios del viejo ARRU, cuya licitación está prevista para el primer trimestre. Actualmente quedan en pie varios bloques de cuatro plantas sin ascensor en las calles San Matías y paseo de los Mártires. Estos presentan un aspecto muy deteriorado, con humedades, desconchones y grietas. A estos se unen la falta de limpieza y la ocupación de viviendas vacías con actividades ilícitas.

El concejal Gustavo Sánchez Carrillo, del PP, matizó que la obra del nuevo edificio sufrió un retraso de un año y cuatro meses desde la puesta de la primera piedra hasta la recepción de los trabajos por parte del Consistorio. Además, estos tuvieron un coste de 10,8 millones. "Somos conscientes de la complejidad y la burocracia en este proceso", indicó, al tiempo que ponía la atención en las familias que están allí en alquiler o bien han ocupado algunos de los viejos inmuebles "con fines ilegales".

El edil popular también recordó que faltaría derribar las viejas viviendas y conocer el proyecto del parque que irá en su lugar. La concejala de Vox Carmen Rosa Expósito habló de una “gestión ineficaz” que ha prolongado una situación de "progresivo abandono" de los inmuebles a demoler. La reposición de Tamaraceite en su conjunto ha supuesto la renovación de 356 viviendas del patronato construidas en los años 60.