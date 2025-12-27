Adrenalina en Siete Palmas: niños y jóvenes disfrutan de las atracciones de la feria

Carlos lo tenía claro: quería adrenalina y por eso analizaba una a una todas las atracciones de la feria de Siete Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, antes de decidir en cuáles de ellas se subiría junto a un amigo. Mientras, se entretenía haciendo girar y volar un trompo. Su madre, Lara Quintana, asegura que su hijo de diez años es «bastante atrevido» y suele inclinarse por «las emociones más fuertes», así que desde que llegaron este sábado al recinto ubicado cerca del estadio de fútbol ya se hacía a la idea de cuáles serían las elecciones del pequeño. La primera fue el Dragón, una mini montaña rusa en la que Carlos y su amigo empezaron a entrar en calor.

Lara explica que los parques de atracciones son parte tradicional de los paseos navideños. Estos días ya visitaron el de Santa Catalina y ayer le tocaba el de Siete Palmas, «que es diferente porque es la típica feria, más clásica y menos navideña, pero está muy bien». Para ella, una de las ventajas es que está menos masificada y, de hecho, ella y su amiga habían optado por ir temprano para que sus respectivos hijos pudieran disfrutar con menos gente.

Luces, música y ambiente familiar

La música y las luces de colores hacen que desde lejos esta feria organizada por la Asociación de Industriales Feriantes de Las Palmas se vea como un oasis de diversión, algo que se constata desde cerca. Por doquier, los más pequeños tiran de los brazos de sus padres atraídos por una u otra atracción, aunque más de uno se baja de ellas con las caras desencajadas por el vértigo o el susto que le dio la bruja con gorro de Papá Noel cuando salía de un túnel a bordo de un tren.

Feria de Siete Palmas / José Carlos Guerra

Este año, la feria llega cargada de novedades como el Top Gun XXL, una Olla más rápida, cañones interactivos, un simulador dinámico 5D o toros mecánicos, junto a otras que ya llevan años en este rincón de Las Palmas de Gran Canaria, como el Pulpo, el Dragón, el Máster, Star Trek, los cochitos de choque, castillos hinchables o camas elásticas, entre otros.

Jóvenes, adrenalina y atracciones extremas

Pero no solo los más pequeños se acercan a esta feria; la adrenalina es un gran atractivo para jóvenes y adolescentes.

Eva Martín es una joven estudiante de 17 años de Moya que puso a prueba su temple boca abajo a unos 20 metros de altura junto a su hermana y dos de sus mejores amigas, en el Star Trek. «Es una pasada y me sirve para desestresarme de segundo de Bachillerato y echar para afuera todos los nervios y el estrés», aseguraba ya con los pies en la tierra. «Esto da menos miedo que la PAU».

Carlos, de diez años, disfruta con los brazos en alto de una de las atracciones / José Carlos Guerra

Su amiga Violeta Ratinó señalaba que «hay un momento en el que da miedo salirte del asiento y no sientes mucha confianza», pero recomienda la experiencia.

Afluencia de público y juegos populares

A medida que avanzaba la tarde, el recinto ferial se llenaba de gente. Mientras unos medían su fuerza golpeando un saco de boxeo o la puntería disparando, decenas de niños saltaban en las camas elásticas y los castillos hinchables, o se perseguían en los cochitos de choque entre risas.

Los más atrevidos optaban por el Top Gun, en donde giraban 360 grados a 20 metros de altura mientras disfrutaban de un espectáculo de efectos acuáticos y luces.

Una de las ventajas de esta feria que estará abierta hasta el 7 de enero, desde las cinco de la tarde hasta la medianoche, es que cuenta con un aparcamiento gratuito y vigilancia.

Preocupación del sector feriante

Pese a que el público no falla, uno de los portavoces de la Asociación de Industriales Feriantes de Las Palmas reitera las quejas del pasado año con respecto a la competencia que supone para ellos que la instalación de una feria en Santa Catalina «donde hay mercadillos, conciertos e iluminación».

Asegura que muchos de los empresarios que de forma tradicional montan sus atracciones en este espacio de Siete Palmas ve difícil seguir sosteniendo esta actividad en la capital grancanaria, pero niega que se haya tomado aún ninguna decisión al respecto.

Lo que sí hacen es un llamamiento a la población «para que apoye a estos canarios» que, además, han realizado una fuerte inversión este año para ofrecer nuevas atracciones a la ciudadanía.