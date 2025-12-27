Un camino entre la seba de la playa: la postal que dejan las algas en Las Canteras

El vaivén de las olas en Las Canteras arrastra consigo una 'marea' de algas que se acumula en la orilla. Las idas y venidas del agua en esta zona costera de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de playa Chica, dejan un abundante rastro de seba que la gente sortea para caminar por la arena hasta dejar un pequeño camino que facilita el tránsito.

Las algas en la orilla son una estampa habitual en Las Canteras que depende, en buena medida, de la intensidad de las mareas. Así, este fenómeno natural puede experimentar un repunte cuando hay azotes puntuales de oleaje fuerte en una determinada franja de costa.

Una parte importante del ecosistema marino

No se trata de basura o residuos, sino de una biomasa que forma parte del ecosistema marino y juega un importante papel en el saneado de las macroalgas y plantas marinas. Debe ser gestionada con cautela por su importancia ecológica y medioambiental, ya que también actúa como barrera natural frente a la erosión del fondo marino.

Puede causar cierta incomodidad a algunos bañistas, pero también hay quienes son conscientes de su importancia y saben que es mejor no alterarla, sobre todo cuando se trata de pequeñas cantidades. En casos de una acumulación excesiva, en los que pueda verse comprometida la seguridad de las personas, el servicio de limpieza de playas procede a su retirada.

Hasta que el mar se lleve las algas de vuelta, o la cantidad obligue a quitarlas manualmente, una curiosa postal navideña se dibuja en un tramo de Las Canteras con un pequeño camino de arena rodeado de seba.