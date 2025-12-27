La marquesina fantasma seguirá sin uso: la línea 335 de Global no pasará por Siete Puertas

Tras la demanda vecinal de Siete Puertas, en la que sus residentes reclaman desde hace cuatro meses que la línea 335 de Global pase por su barrio y para lo cual han construido una marquesina de forma espontánea en el Diseminado de Siete Puertas, el gerente de la Autoridad Única del Transporte, Ruimán Santana, explicó a este periódico que esa propuesta es «inviable» por una cuestión operativa.

Subrayó que las líneas conectan los trayectos de inicio a destino recorriendo los principales núcleos «de una manera más o menos directa» y que el objetivo es que las guaguas «tarden lo menos posible». Además, que lo hagan con una «velocidad comercial», es decir, que «no se paren mucho ni se metan en muchos barrios» porque el transporte público necesita de la suficiente ocupación para que sea «efectivo y sostenible».

El titular de la Autoridad Única del Transporte añadió que en la reunión mantenida hace cuatro meses con representantes vecinales en la que estuvieron presentes también el consejero de Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, y el director Insular de Transportes, Manuel López, "se les explicó" que se iba a buscar una solución de movilidad que les permitiera conectar con los principales destinos en las mismas condiciones económicas que el resto de viajeros y que «entre las muchas posibilidades» estaba que dicha línea entrara al barrio en determinados horarios. Tras una primera valoración, la idea quedó descartada.

"Meter guaguas en los barrios es anacrónico" Ruimán Santana — Gerente de la Autoridad Única del Transporte

«Menos competitivo»

«Si se van incorporando 15 minutos a cada trayecto, se aminora la frecuencia total al final del día y, además, se haría sin garantías de que sea realmente una medida que tuviera la suficiente demanda».

Ruimán Santana añadió que esa situación, a su vez, implicaría que el transporte fuera menos competitivo y menos atractivo como alternativa al vehículo privado. «Si de Las Palmas de Gran Canaria a Arucas se tarda 20 minutos en vehículo privado y una hora en guagua porque se va metiendo por todos los barrios, no sería competitivo».

Añadió que la aseveración realizada por parte del secretario de la Federación de Asociaciones de Medianías, Benito Monagas, de que se trataba de una «promesa» hacia los vecinos es «inexacto».

«Lo que se les prometió y, es lo que se va a poner en marcha, es una solución de movilidad con las mismas condiciones tarifarias que el resto de usuarios para conectar con los principales núcleos». Si se barajó en algún momento durante la reunión el desvío de la mencionada línea, era porque se trataba de una posibilidad "entre tantas», insistió. Algo que al final ha quedado descartado.

Santana añadió que, de hecho, lo que se está intentando es «sacar las guaguas de los núcleos urbanos» como una manera de enfocar la movilidad hacia el futuro. «Meter guaguas en los barrios es anacrónico», concluyó.