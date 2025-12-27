La última cena de un maestro de ceremonias

La noche del martes 28 de diciembre de 1948, Día de los Inocentes, transcurría como cualquier otra celebración navideña en Las Palmas de Gran Canaria. Esteban Russo Spitzer acudió al Hotel Santa Brígida acompañado de su esposa, María Arocena O’Shanahan, junto a un grupo de familiares y amigos. La cena se desarrolló con aparente normalidad: conversaciones animadas, brindis y las bromas propias de esa señalada fecha del calendario. Nadie en aquella mesa podía imaginar que sería la última vez que lo verían con vida. De haber anunciado que horas después desaparecería para siempre, todos habrían pensado que se trataba de una inocentada.

Tras aquella velada, Esteban y su esposa regresaron a su hogar en el número 4 de la calle Rafael Ramírez, una vivienda racionalista diseñada dieciséis años atrás por Miguel Martín-Fernández de la Torre, exponente del estilo arquitectónico predominante en la ciudad por aquellos años.

La carta que nunca se leyó

Al día siguiente, María encontró una carta de despedida. Las palabras que su esposo había dejado escritas en aquella misiva jamás serían reveladas a nadie. Su contenido permaneció en el más absoluto secreto, guardado celosamente por una mujer que se llevó esas líneas finales a la tumba. Con ellas, quizás, se fue también la única clave real para comprender qué había sucedido aquella noche de diciembre, la única explicación de por qué un hombre de cuarenta y seis años, con una posición establecida como director gerente de Gran Canary Coaling decidió desvanecerse sin dejar rastro.

Porque eso fue exactamente lo que ocurrió: Esteban desapareció. Su ausencia fue tan desconcertante que resultó imposible determinar qué había sucedido realmente. ¿Suicidio, huida? Las autoridades nunca lograron averiguarlo. El caso quedó abierto, sin resolución, transformado en uno de esos misterios que el tiempo, lejos de aclarar, oscurece.

La situación legal de su esposa se convirtió en un calvario burocrático. Sin un cadáver que certificara la muerte de su cónyuge ni pruebas concluyentes de lo ocurrido, quedó atrapada en un limbo jurídico respecto a su estado civil durante años. No era viuda, porque no había muerte confirmada, pero tampoco podía considerarse plenamente casada con un desaparecido. Durante un tiempo considerable, la incertidumbre legal persistió, añadiendo una pesada carga administrativa y emocional al dolor y la confusión.

Teorías, rumores y silencios

Las teorías sobre el destino de Esteban comenzaron a proliferar casi inmediatamente, ramificándose como un árbol de conjeturas que crecía a la sombra de la desinformación. Algunos vecinos y conocidos susurraban que se había ahogado accidentalmente por las Alcaravaneras. Otros, sin embargo, aseguraban que alguien lo había visto embarcarse clandestinamente, sugiriendo que su desaparición no había sido ningún accidente sino una huida, una fuga discreta de la isla en busca de un destino desconocido.

También estaba la hipótesis del suicidio, avalada por la carta de despedida. Sin embargo, esta teoría presentaba una contradicción significativa con lo que se sabía de él. Esteban era un masón entusiasta. Primero había pertenecido a la logia Andamana nº 3, y posteriormente se había convertido en miembro fundador de Acacia, nº 4, donde antes del estallido de la Guerra Civil ejercía como maestro de ceremonias, lo que indica un compromiso profundo con dicha organización iniciática, totalmente contraria al suicidio.

Pero las sombras de aquel pasado se cernían sobre su presente. Cuatro años antes, había sido condenado por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. La sentencia había sido severa: doce años y un día de reclusión menor, acompañados de accesorias legales que prácticamente destruían cualquier posibilidad de vida profesional normal. La inhabilitación absoluta perpetua le impedía ejercer cualquier cargo del Estado, participar en Corporaciones públicas u oficiales, Entidades subvencionadas, Empresas concesionarias. No podía formar parte de Gerencias ni Consejos de Administración de Empresas privadas. Los cargos de confianza, mando y dirección de las mismas también le estaban vedados.

¿Había sido aquella condena la causa de su desaparición? ¿Había soportado durante cuatro años el peso de esa exclusión social hasta que finalmente no vio más salida que esfumarse?

Como suele suceder en estos casos, circulaban versiones más oscuras. Según estas, se habría suicidado ante la amenaza de ser acusado de un desfalco en la casa Miller del que era inocente.

Y había rumores aún más delicados. Corrían insinuaciones sobre sus verdaderas inclinaciones sexuales, comentarios que en plena España franquista podían tener consecuencias devastadoras. Tales rumores, fundados o infundados, podían destruir una vida con más eficacia que cualquier condena.

Además, el caso de su hermano, también masón, alimentó aún más estas especulaciones. Años atrás, Andrés Russo había tomado una decisión radical: en 1936, en plena Guerra Civil, había partido hacia Gibraltar junto a su esposa Ana Bravo de Laguna y sus dos hijos, Andrés y Genoveva. La familia completa había abandonado el archipiélago buscando seguridad o nuevas oportunidades en territorio británico. ¿Acaso Esteban había decidido seguir el ejemplo de su hermano, volviendo a empezar de cero?

La falta de hijos jugaba a su favor, podía esfumarse sin el lastre de una esposa de la que, según algunos, ansiaba liberarse en una época en que lo único que separaba lo que Dios había unido era la muerte.

Posibles avistamientos

Por eso, con el paso de los años, las historias sobre posibles avistamientos de Esteban comenzaron a llegar desde el otro lado del Atlántico. Alguien juró haberlo visto en Venezuela o en otro país americano, aunque los detalles permanecían siempre vagos, imprecisos, imposibles de verificar. ¿Eran esos avistamientos el producto de la imaginación colectiva, del deseo de resolver un misterio? ¿O realmente había logrado iniciar una nueva vida en el nuevo continente, libre de condenas, acusaciones y cargas familiares?

¿De ser así, eligió desaparecer el Día de los Inocentes intencionadamente? Eso pensaron muchos. Nadie toma en serio una desaparición en semejante fecha, al menos no al principio. ¿Pudo aprovechar esa confusión para ganar tiempo, sabiendo que la incredulidad inicial le concedería horas, quizá días de ventaja? Para alguien que desea borrar su rastro, la fecha no podía ser más idónea.

¿Había cruzado la laguna Estigia o simplemente el océano? ¿En la carta de despedida que dejó a su esposa decía adiós a la vida o tan sólo a ella?

Más allá de las especulaciones, su cónyuge permaneció en la casa familiar del número 4 de Rafael Ramírez. En 1951, apenas tres años después de la desaparición, tomó la decisión de ampliar la propiedad y contrató a Fernando Delgado y Antonio Cardona Aragón para diseñar el proyecto.

María siguió viviendo en aquella casa que se le hacía demasiado grande. Con el tiempo, acabó dividiéndola en dos: necesitaba alejarse de ciertas paredes que habían conocido los últimos días de Esteban, testigos silenciosos de sus tribulaciones, sus miedos, sus planes inconclusos. Si esas paredes hablaran, quizá revelarían lo que María calló para siempre después de leer aquella última carta. Pero las paredes no hablan, y ella tampoco lo hizo.

El caso quedó archivado oficialmente como uno de esos misterios irresolubles que pueblan los registros policiales. La historia quedó suspendida en el aire, como una pregunta sin respuesta, como una puerta que nunca se cerró del todo.

¿Qué fue lo que realmente le sucedió a Esteban Russo Spitzer? ¿Se ahogó en las aguas de las Alcaravaneras aquella noche, llevándose su secreto al fondo del océano? ¿Logró embarcarse rumbo a América y comenzar una nueva existencia bajo nombre falso, dejando atrás el yugo conyugal y el dictatorial? ¿O tomó la decisión de acabar con su vida, contradiciendo sus principios masónicos en un momento de desesperación?

Nadie lo sabe. Y tras casi ocho décadas, lo más probable es que la verdad se haya perdido para siempre. Pero el enigma permanece, intacto y perturbador, como recordatorio de que cuando alguien desaparece sus secretos pueden morir dos veces: primero cuando el desaparecido se los lleva a la tumba, y después cuando quien los conoce decide enterrarlos.