BRÚJULA: Construyendo puentes hacia el futuro de los jóvenes

El proyecto Brújula, subvencionado por el Gobierno de Canarias a través del programa de interés social financiado con cargo a la asignación tributaria del IRPF, se desarrolla en las Islas de Gran Canaria y Lanzarote, y está dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.

Este proyecto nace para responder a un desafío clave: la falta de apoyos y entornos inclusivos tras finalizar la etapa educativa. Ofrece acompañamiento individual, formación adaptada y coordinación con las familias y profesionales para construir un puente sólido hacia la autonomía, la formación y la empleabilidad. De este modo, se lleva a cabo un diagnóstico inicial, un plan individualizado y un seguimiento periódico, con el fin de adaptar las acciones a las necesidades, características y objetivos específicos de cada persona.

Brújula pretende generar un cambio profundo en la manera en que la sociedad entiende la inclusión. Al trabajar en red con familias y profesionales, el proyecto crea entornos colaborativos que reducen las barreras que históricamente han limitado la autonomía de los/as jóvenes con discapacidad. De este modo se fortalece la autoestima y la participación activa de la población juvenil y se favorece la empleabilidad.

Formación que transforma:

“Conocí el proyecto a través de mi antigua tutora de Aula Enclave, quien informó a mi madre sobre el mismo. Posteriormente mi madre me explicó en qué consistía el proyecto y las oportunidades que ofrecía”, son las palabras de Gabriel, participante de Brújula, que demuestran la importancia de la red de conexión y colaboración que Asociación ADEPSI lleva a cabo con los centros educativos.

“Valoro positivamente la formación y el apoyo constante recibido, destacando especialmente el taller para la elaboración del currículum”.

La familia, clave en el proceso y la meta.

“Tras recibir la información del proyecto supe que era justo lo que mi hijo necesitaba”, refiere Patricia, la madre de Gabriel, quien desde un primer momento mostró un interés especial hacia el programa. “Mi única expectativa al principio era que se sintiera motivado y aprovechara los conocimientos ofrecidos, y puedo afirmar que el cambio ha sido notable. No solo recomendaría el proyecto, sino que ya lo estoy difundiendo entre todas las personas a las que pueda resultar de interés”.

La verdadera inclusión es un camino que debemos recorrer de forma conjunta y solo mediante una acción coordinada podremos transformar la transición a la vida adulta en un proceso equitativo y eficaz para la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad.

Asociación ADEPSI ha apostado por este proyecto innovador que acompaña a jóvenes con discapacidad participantes en su tránsito a la vida adulta, ofreciendo itinerarios personalizados que combinan formación adaptada, apoyo individual y trabajo en red para impulsar su inclusión sociolaboral.