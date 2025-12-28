Manos pequeñas, magia grande: decenas de niños construyen marionetas en el taller de manualidades de la feria navideña de Santa Catalina

Dos paletas grandes y un poco separadas, un llamativo gorro y mucho color. Así el era la marioneta de un elfo que decenas de niños intentaron emular este domingo en la trasera del parque Santa Catalina en uno de los talleres de manualidades organizados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria e impartidos por monitores de La Granuja Producciones. Fieltro, pompones, trozos reciclados de lana, pelo sintético, cartulinas, pegamento y hasta una pistola de cartulina para los más grandes. Todo vale para construir ‘magia’ con las manos y allí estaba la pequeña Aina Martínez, de tres años, fiel a esta actividad.

Apenas le asomaba la cabeza sobre la mesa donde se repartían los materiales, pero ella, despacito, casi en silencio y con la ayuda de sus padres, iba seleccionando cada uno de los elementos de su marioneta. Tímidamente, contó que nunca había visto un elfo, pero le encantaría ver uno algún día.

Juanjo Martínez, su progenitor, explicó que no se han perdido ninguno de los talleres de la feria de Navidad de Santa Catalina y que tienen «en casa todas las cosas que ha ido haciendo», como un delantal, un duende con un pompón y una diadema con cuernos, entre otros. A pesar de su corta edad, a su hija le gustan mucho las manualidades «y está superentretenida». Además, les parece que la idea es «fabulosa» porque cada niño «puede usar su imaginación» y el resultado final son marionetas que pueden ser completamente diferentes.

Inclusión y ocio al aire libre

Junto a esta familia se encontraban Sonia Fajardo y su hijo Álvaro, de ocho años. Aunque es originaria de Las Palmas de Gran Canaria lleva muchos años viviendo en Madrid y, como cada año, regresa a la isla para disfrutar de las fiestas navideñas con su padre.

Sonia y Álvaro disfrutando de la elaboración de la marioneta / José Carlos Guerra

Este ha sido el primer taller al que ha ido con Álvaro, que está dentro del espectro autista, y estaba feliz porque «está entretenido al aire libre», algo «que le viene bien», agregaba mientras el pequeño probaba cada elemento sobre la base de la marioneta.

Sonia destaca que las personas que se encargan de los talleres «son muy cariñosos» y saben cómo hablar con niños como su hijo, que estaba concentradísimo en la actividad, por lo que no descarta regresar otro día.

Uno de esos monitores es Daniel Guimerá, que asevera que durante los ocho días que dura esta actividad han sido centenares de niños los que se han acercado a esta zona de Santa Catalina. Menos durante el paso de Emilia, «cada día se forman colas para poder participar en los talleres», recuerda este animador que explica que para hacer la marioneta se usa una base de cartulina a la que van añadiendo multitud «de cosas divertidas y creatividad, que es lo que hace falta, principalmente».

La media de tiempo que necesitan para hacer una es de unos 20 minutos, dependiendo de la habilidad de cada uno, y se da libertad absoluta hasta el punto que hay quienes simplemente dibujan la cartulina y no le añaden nada.

Pequeños artistas y tradición navideña

Quien sí iba a utilizar prácticamente de todo era Lía Baulíes, una pequeña amante del arte y las manualidades que asiste a Createca, una de las alternativas formativas de su centro educativo, el CEIP Fernando Guanarteme, y que en su casa también suele experimentar «una vez a la semana».

Al igual que Ania, ella ha participado varias veces en los talleres de Santa Catalina y está encantada, aunque confiesa que en el de repostería, en el que había que decorar una galleta, no quedó satisfecha del todo «porque estaba muy dulce y no me gustan así».

Feria de Navidad en Santa Catalina / José Carlos Guerra

Su vena artística y creativa se refleja también en la carta a los Reyes Magos. Aún no la ha escrito, pero tiene un borrador en el que incluye «una cosa para hacer pócimas de bruja, un diario secreto y un campamento de aventuras de Lego» y ya Papá Noel le trajo material para «hacer ganchillo, pero es muy complicado porque hay anillo mágico, punto alto, punto bajo...», cuenta para luego exclamar emocionada que el punto alto ya le sale.

Próximos talleres y ambiente festivo

Esta actividad continuará el próximo fin de semana con talleres de diseño y decoración de una mochila navideña el sábado y la elaboración de un llavero con arcilla de secado al aire el domingo.

Mientras los niños se entretenían con las manualidades sin importarles el intenso sol que caía sobre sus cabezas, las casetas de madera de la feria se iba llenando poco a poco con personas de la isla pero también con los turistas que llegaron este domingo al Muelle Santa Catalina del Puerto de Las Palmas a bordo de los cruceros Mein Schiff Relax, el Queen Anne y el Aida Bella.

Dulces tentaciones en la feria de Santa Catalina

Donde más personas se agolpaban era en el pasillo donde están ubicados los puestos de dulces, entre ellos el de una de las tartas de queso más célebres en las redes sociales, Say Cheese, una propuesta que llega desde el barrio de Marpequeña en Telde con sabores que van desde el tradicional a las que tienen lotus, gofio, ferrero, pistachos o raffaello, que es la versión navideña de este dulce. Nieves López, la persona que está al frente del puesto, explica que «están saliendo bien las ventas» y se ha dado cuenta de que «hay muchos seguidores en redes que las buscan». Al día están vendiendo unas 200 tartas, tanto las pequeñas como las medianas.

Esther Medina Álvarez

Pepe Juan, de Vecindario, es un cliente fijo y afirma que les compra tanto en la sede de Telde o por encargos para cumpleaños y otras fiestas.

En los alrededores de este puesto, otras personas optaban por comprar galletas, repostería navideña, chocolates, gominolas con alcohol o bizcochos de Moya, entre otras delicias gastronómicas.

Artesanía y compras navideñas

Uno de los artesanos que comercializa sus productos en esta feria es Oto Palmés, del Obrador de Sueños, que explica que a pesar de que hay una gran afluencia «la gente no consume», aunque sí ve que «consumen bastante comida».

No obstante, el ir y venir de personas no cesó durante todo el día y quienes se acercaban a esta zona de Las Palmas de Gran Canaria aprovechaban para comprar regalos que iban desde bisutería, kimonos traídos desde Japón, cuadros, tejidos personalizados, camisetas con diseños canarios, piezas de cerámica o velas, entre muchas otras propuestas.