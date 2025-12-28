La Policía Local interviene por una pelea y un arma simulada este domingo en el after El Teteo en Las Palmas de Gran Canaria

En la mañana del domingo, varias unidades de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria acudieron en dos ocasiones al conocido after El Teteo en la calle Grau Bassas, tras recibir sendos requerimientos de intervención.

El sindicato CSIF, que agrupa a los agentes, ha denunciado públicamente la falta de medios adecuados para abordar este tipo de situaciones, poniendo en evidencia las deficiencias en la dotación y formación de los agentes locales.

Incidentes en el after El Teteo

El primer requerimiento tuvo lugar por una pelea dentro del establecimiento. Según el sindicato, los agentes intervinieron ante una mujer que, aparentemente, había agredido a una camarera con un arma blanca. No mucho después, a las pocas horas, se produjo una segunda intervención en el mismo local, donde un varón fue identificado por portar un arma simulada dentro del establecimiento. En este caso, se tramitaron dos denuncias bajo la Ley de Seguridad Ciudadana por el porte de objetos peligrosos.

Estas situaciones se produjeron en un establecimiento con más de 30 personas presentes en su interior, lo que incrementó la dificultad de la intervención debido a la falta de recursos disponibles.

Cuchillo intervenido por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, este domingo, en el after El Teteo / Policía Local LPGC

La falta de recursos: ¿Por qué no se usan las pistolas Taser?

Uno de los puntos más críticos que ha denunciado el sindicato es la falta de medios no letales, como las pistolas Taser, que la policía puede utilizar en situaciones de riesgo grave. A pesar de que el Ayuntamiento ha recibido solicitudes en varias ocasiones para dotar a los agentes de los dispositivos necesarios, solo cinco Taser están disponibles para toda la Policía Local, y en el momento de los incidentes en el after, no había ninguno disponible. Según el delegado del CSIF, Javier Pascua, la Unidad de Intervención no estaba operativa en ese momento, lo que obligó a la presencia de seis agentes para una intervención que, según la denuncia, requeriría de una mayor preparación y recursos.

Las pistolas Taser, aunque consideradas no letales, son fundamentales para actuar en situaciones extremas donde se pone en riesgo la vida o la integridad de los policías o de otras personas. La falta de estos dispositivos incrementa el peligro en intervenciones donde los agentes se enfrentan a individuos armados o violentos.

Falta de formación y prácticas de tiro

El sindicato también ha puesto en evidencia una grave falta de formación en los agentes de la Policía Local. Según las normativas internas, cada agente debe realizar al menos una práctica de tiro cada seis meses para mantener actualizada su capacitación. Sin embargo, el CSIF ha denunciado que, al finalizar el año 2025, más del 80% de la plantilla no ha realizado ni una sola práctica de tiro, lo que afecta a la capacidad operativa y seguridad de los agentes.

Además, el nuevo campo de tiro anunciado por el Ayuntamiento en 2022 aún no ha comenzado a operar, y los agentes no han podido utilizarlo para entrenamientos. Aunque algunos instructores de tiro recibieron formación en septiembre, se desconoce la razón por la que las prácticas no se han realizado, lo que agrava la situación de falta de preparación.

El peligro de la falta de recursos y formación

Para el sindicato CSIF, la falta de medios y formación es una temeridad, especialmente en un contexto en el que los agentes se enfrentan cada vez más a situaciones de riesgo con armas reales o simuladas.

Las intervenciones en lugares con grandes concentraciones de personas, como el after de la calle Grau Bassas, ponen en evidencia la necesidad urgente de una dotación adecuada de equipos de protección, formación continua y medios no letales.

Demandas del sindicato CSIF

El CSIF ha pedido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que priorice la dotación de medios y la formación de los agentes para garantizar su seguridad y la de los ciudadanos en situaciones de riesgo.

En especial, subraya la importancia de contar con dispositivos electrónicos de control, como las pistolas Taser, y de poner en funcionamiento los nuevos campos de tiro para que los policías puedan mantener sus habilidades actualizadas.