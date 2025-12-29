Un bote de leche cae desde un sexto piso sobre una guagua turística llena de niños en Las Palmas de Gran Canaria
El suceso, que pudo acabar en tragedia, ocurrió durante un recorrido navideño en el centro de la ciudad; la Policía investiga a dos menores como presuntos responsables
Lo que debía ser una tarde mágica para decenas de familias se transformó en un momento de auténtico pánico este domingo en Las Palmas de Gran Canaria. Una guagua turística de dos plantas, repleta de niños disfrutando de un recorrido navideño, fue sorprendida por la caída de un bote de leche de un litro, arrojado desde una sexta planta de un edificio en la céntrica calle Néstor de la Torre.
El recipiente impactó violentamente contra el vehículo, que circulaba con su parte superior descubierta. Aunque milagrosamente no golpeó a ningún pasajero, el estruendo generó una fuerte conmoción. En la guagua viajaban 35 menores y varios adultos, entre ellos una mujer embarazada, todos parte de una actividad organizada por el Grupo de Animación Franki y Popy, en el marco de la programación navideña de la ciudad.
El suceso se produjo en torno a las 17:30 horas, provocando la inmediata intervención de la Policía Local y agentes de movilidad. La guagua detuvo su marcha mientras se comprobaba el estado de los pasajeros, que si bien no sufrieron lesiones físicas, sí experimentaron un susto considerable.
Los primeros testimonios recogidos por las autoridades apuntan a que el objeto habría sido lanzado de forma intencionada desde una vivienda en régimen de alquiler. Los presuntos autores serían dos menores de edad, cuyas identidades están siendo verificadas.
De confirmarse la autoría, se trataría de un acto vandálico con riesgo real para la seguridad de personas, en especial tratándose de un grupo tan vulnerable como el que viajaba en el vehículo.
¿Y si hubiera golpeado a alguien?
La caída de objetos desde edificios es una acción que puede tener consecuencias muy graves, no solo legales, sino también físicas. Un simple bote de leche, al caer desde varios metros de altura, puede causar daños severos o incluso resultar letal si impacta directamente sobre una persona.
