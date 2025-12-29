CC denuncia las condiciones “impropias” de más de 50 perros en el Manuel Lois

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, denunció este lunes el estado en el que se encuentran los animales —principalmente perros— que son recogidos en la vía pública por abandono o extravío y trasladados al recinto del Manuel Lois, un antiguo acuartelamiento militar habilitado de forma provisional ante la falta de un albergue municipal adecuado.

Según expuso Suárez, en estas instalaciones permanecen actualmente más de medio centenar de perros en condiciones que considera inadecuadas para un servicio de titularidad pública. El portavoz nacionalista señaló que, aunque el recinto cuenta con una cubierta, presenta aperturas laterales que permiten la entrada de lluvia y exponen a los animales a bajas temperaturas durante episodios de mal tiempo.

Deficiencias del recinto provisional

El representante de CC afirmó que estas circunstancias son incompatibles con los mínimos exigibles en materia de protección animal y con la imagen de una ciudad que asegura tomarse en serio el bienestar de los animales. A ello añadió la dificultad de acceso al recinto, que en situaciones de desprendimientos ha llegado a quedar incomunicado, lo que, según indicó, genera problemas de seguridad y dificulta la atención ordinaria y la respuesta ante incidencias.

Saturación del sistema municipal

Suárez explicó que la situación del Manuel Lois forma parte de un problema más amplio de saturación estructural de la red municipal de acogida. De acuerdo con los datos aportados, en las instalaciones municipales de La Favorita, en El Secadero, hay actualmente siete perros más, mientras que el Ayuntamiento mantiene a otros 40 animales en una guardería de Telde, sufragada con fondos municipales.

Zona de perros en Manuel Lois. / LPR

En conjunto, el número de perros bajo custodia del Ayuntamiento alcanzaría los 115 animales, una cifra que, a juicio del portavoz nacionalista, pone de manifiesto la improvisación del recinto del Manuel Lois, que dispone de 58 jaulas, insuficientes para albergar a todos los animales recogidos. Esta situación obliga a derivar perros fuera del municipio y prolongar una solución provisional que, según CC, no garantiza condiciones adecuadas.

Petición de información al Ayuntamiento

El portavoz de Coalición Canaria subrayó además la contradicción que supone que los partidos que forman el grupo de gobierno —PSOE, Unidas Sí Podemos y Nueva Canarias— hayan defendido la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, mientras los animales bajo custodia municipal permanecen en un emplazamiento provisional sin garantías de estabilidad y seguridad.

En este contexto, Suárez anunció que registrará una solicitud formal de información en el Ayuntamiento para conocer por escrito la situación real de los animales alojados en el Manuel Lois, los protocolos de atención y cuidados, los recursos disponibles, los tiempos de estancia, la asistencia veterinaria y las medidas previstas para evitar la exposición a la intemperie y asegurar accesos seguros.

El portavoz concluyó señalando que garantizar condiciones dignas a los animales recogidos no es una opción, sino una obligación institucional, derivada de la responsabilidad que asume la administración local cuando se hace cargo de ellos.