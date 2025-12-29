Las claves de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031

La candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031 ya es oficial. La ciudad ha presentado el bid book -libro de candidatura- ante el Ministerio de Cultura, un paso que el Ayuntamiento capitalino escenificó este lunes en las Casas Consistoriales y que supone la primera evaluación ante el jurado internacional, compuesto por expertos de otros países europeos, que deberá analizar el dossier justificativo que han presentado casi una decena de ciudades.

Este bid book, correspondiente a la fase de preselección, es un documento de 60 páginas que recoge el Programa Artístico y Cultural en el que se fundamenta la candidatura de la ciudad. Este contiene las líneas a seguir en los próximos años en el ámbito cultural y creativo, con iniciativas y proyectos definidos en el dossier. Un trabajo en el que se han ido recogiendo propuestas tanto del sector, como de la ciudadanía, y que lleva por lema Rebelión de la Geografía.

El dossier debe plantear una estrategia que estén en marcha y que contemple planes culturales, incluso más allá del año de la capitalidad; así como reforzar la gestión cultural y creativa del municipio. También deberán tener repercusiones culturales, sociales y económicas a largo plazo, incluido el desarrollo urbano. También debe haber una "dimensión europea" que abarque el alcance internacional que debe tener la candidatura; contemplando, entre otros aspectos, la cooperación con otros territorios.

¿Qué ciudades aspiran a Capital Europea de la Cultura 2031?

El plazo para presentar candidaturas al Ministerio de Cultura acababa este lunes. Tras varios descartes en las últimas semanas -se han retirado Vitoria, León y Pamplona-, finalmente competirán contra Las Palmas de Gran Canaria como aspirante a Capital Europea de la Cultura: Jerez, Granada, Cáceres, Toledo, Burgos, Oviedo, Palma y Potries, un pueblo de 1.100 habitantes de la provincia de Valencia.

Darias: "Aspiramos a protagonizar una auténtica Rebelión de la Geografía"

"Hemos presentado una candidatura muy sólida que pone de manifiesto el auténtico potencial cultural de nuestra ciudad, lo hacemos con plena confianza en nuestras posibilidades", valoró la alcaldesa, Carolina Darias, tras la presentación de la candidatura. "Aspiramos a protagonizar una auténtica Rebelión de la Geografía que sitúe a las ciudades y regiones ultraperiféricas en el centro de la cultura europea”, añadió Darias.

El concejal de Cultura, Josué Íñiguez, destacó el trabajo realizado hasta el momento. Durante el acto de este lunes estuvieron presentes miembros de los grupos de trabajo de la candidatura, compuesto por distintos tipos de perfiles, así como miembros de la oficina técnica. Acudieron también los portavoces de la oposición en el Consistorio (PP, Vox y CC), pero no de NC, Podemos ni el edil José Eduardo Ramírez, escindido en Primero Canarias.

Un proyecto de apego al territorio

Y es que la candidatura busca un crear un proyecto de apego al territorio; haciendo más visible y potenciando su sector cultural y creativo, también a largo plazo. La idea será revalorizar la posición de la ciudad como punto de referencia en el Atlántico, dando voz a los territorios insulares, especialmente los ultraperiféricos, tal y como han desvelado en otras ocasiones desde la oficina técnica de la candidatura.

Durante el último año se abrió un proceso de escucha, con más de 200 propuestas ciudadanas a través del portal web de la candidatura. Durante este proceso han convocado en diversas ocasiones a agentes del sector cultural y creativo de la Isla para recoger ideas. Además, el Ayuntamiento ha recibido el respaldo de la ULPGC y de las instituciones canarias.

La idea será presentar nuevas iniciativas y proyectos pilotos en los próximos meses -la candidatura cuenta con un presupuesto de un millón de euros para 2026, un 25% más que este año-. Ya ha habido iniciativas como Calles con arte o el Festival TAC de arquitectura. Además, están pendientes de salir a la luz los planes directores del Cine Guanarteme y del edificio Fyffes, espacios que serán rehabilitados como centros culturales, a los que se sumarán otros como el edificio Miller.