Cortes de tráfico por la San Silvestre en Las Palmas de Gran Canaria: estas son las calles afectadas

La Policía Local activará un dispositivo especial de regulación del tráfico con motivo de la celebración de la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria, que tendrá lugar el 31 de diciembre a partir de las 15:00 horas. El cierre del circuito afectará a la calle León y Castillo en sentido sur desde la rotonda de Julio Luengo hasta Triana, así como a la propia calle Triana hasta San Telmo, la calle Francisco Gourié, la avenida Rafael Cabrera y varios ramales de entrada y salida de la GC-1.

Los cortes se aplicarán de forma progresiva a lo largo de la tarde y se mantendrán hasta la finalización de la prueba y el desmontaje del dispositivo. El Ayuntamiento recomienda a la ciudadanía planificar sus desplazamientos con antelación y seguir en todo momento las indicaciones de la Policía Local.

Refuerzo de limpieza

Desde la tarde del 31 de diciembre y durante toda la madrugada se desplegará un refuerzo especial de limpieza compuesto por cerca de un centenar de operarios, apoyados por más de una treintena de vehículos, que se sumarán a los servicios ordinarios.

Las actuaciones se concentrarán en las principales vías de la ciudad, en las zonas de mayor actividad nocturna, comercial y festiva, así como en los entornos de celebración de eventos de Fin de Año, las churrerías y el recorrido de la San Silvestre. El objetivo es que la ciudad recupere la normalidad en las primeras horas del 1 de enero.

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, ha subrayado que este refuerzo permitirá actuar con rapidez tras una noche de alta actividad y ha apelado a la colaboración ciudadana para hacer un uso adecuado de los contenedores y contribuir al mantenimiento de la limpieza urbana. Las actuaciones extraordinarias se desarrollarán en dos fases, con una limpieza integral tras la finalización de la San Silvestre y repasos durante el propio día 1 y la jornada siguiente.