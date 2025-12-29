Esmóquines atrevidos, kimonos y el color burdeos: estas son las tendencias en moda para Fin de Año

La última noche del año requiere, no solo de un menú especial, sino también de una vestimenta acorde a la ocasión y las tendencias en moda para este Fin de Año están en los brillos, el color granate y en ropa que se pueda usar durante el resto del año que comienza.

El esmoquin negro es un clásico que nunca falla. El traje de fiesta por excelencia para hombres figura entre los más demandados, pero cada vez más con detalles que se salen de lo común. Mavi Escobar es copropietaria de la tienda Roes, en Viera y Clavijo y resalta que la lentejuela llega también a la moda de hombre. "Al hombre más atrevido, claro, y sobre todo para cualquier edad".

Mavi, quien lleva años al frente de la emblemática tienda de la zona comercial de Triana destaca que el uso de esta prenda, de por sí, está muy arraigada en Canarias para eventos de este tipo. "El origen de las colonias inglesas asentadas aquí dejó esta costumbre que se sigue usando, pero en Península, en cambio, se sale la noche del 31 con traje oscuro, pero al final un traje normal".

Entre los modelos que saca, americanas con brillos o de terciopelo, cuyos precios se incrementan un 15% respecto al resto. Aun así, la especialista en moda resalta que el alquiler de trajes se incrementa en estas fechas. "Este tipo de servicio se usa durante todo el año, pero para estas fiestas es una barbaridad, sobre todo entre los chicos que salen por primera vez y sus padres no quieren gastarse tanto en una prenda que quizás no usen más, o porque aún están en edad de desarrollo".

El alquiler de esmoquin en esta tienda está en 110 euros e incluye la americana, pantalón, fajín y pajarita, un costo que oscilaría entre 280 y 390 euros a la venta.

Modelos de corbatas en Roes. / ANDRES CRUZ

El complemento para ellos está en la pajarita, "aunque no todos se decantan por ella", matiza. Y quienes lo hacen eligen, además del color negro, los brillos "o un toque de color en granate o dorado para resaltar".

En Via Felice, su propietaria Isabel Bas destaca que en cuanto a colores, "el burdeos viene pisando muy fuerte". A ese se le une el dorado y el plata. "El brillo siempre está presente, pero la lentejuela, en una paillete más fina y renovada, es difícil sacarla de las fiestas del 31 de diciembre".

Isabel enseña uno de los vestidos con el color en tendencia para la noche de Fin de Año en la tienda Via Felice.. / ANDRES CRUZ

Subraya que es el tipo de evento el que marca decantarse por un estilo o por otro. "Depende de si lo van a pasar en casa, en una fiesta de hotel o en un restaurante", cuyas prendas cuestan de 200 euros en adelante. Marcar la diferencia es tendencia también y según Isabel, radica más en los complementos. "Se lleva combinar los vestidos de fiesta largos con botas; pero sin duda, el stiletto sigue siendo el favorito de las mujeres para esta ocasión".

Los complementos

Y si de accesorios se habla, en Atelier María Secretos saben de eso, además realizados de forma artesanal. Una de sus trabajadoras, Laura Pachón, destaca los acabados en dorado. "En el caso de los pendientes, dan mucha luminosidad a la cara, pero también hay otros que son los preferidos por el contraste que supone con las prendas que van a vestir". En general, con precios de 24 euros en adelante.

Y no solo de zarcillos, los bolsos también son un indispensable. "Elaborados en fibra de plátano o piel de vacuno, las piezas nos se repiten piezas, son únicas".

Laura coloca en el escaparate de Atelier María Secretos algunos de los pendientes más solicitados para la noche del 31 de diciembre. / ANDRES CRUZ

La ropa, como los precios, hay para todos los gustos. Irene Rivero es la propietaria de la tienda que lleva su mismo nombre. "Con precios que rondan los 50 euros la accesibilidad a las prendas para todo el mundo es uno de sus objetivos. "No queremos que les duela el bolsillo para vivir una ocasión especial".

Además, de que tras 11 años dedicada a la moda en Triana, lanza su propio mensaje navideño. "Que sigan apostando por el comercio pequeño porque es donde además van a encontrar asesoramiento personalizado". Entre las prendas novedosas, los kimonos de terciopelo. "Tanto si vas con un vestido de fiesta como si tienen bodas de invierno, es una prenda para ir elegantes y abrigadas".

Pero, sobre todo, sus clientas piden "no sentirse disfrazadas", sino la naturalidad. "Usar ropa que pueden llevar a lo largo del año, como por ejemplo una falda de lentejuelas que otro día se la pueden poner con una camiseta y unas playeras".

Algunas de las prendas en tendencia para la última noche del año en la tienda Irene, en Viera y Clavijo. / ANDRES CRUZ

De igual modo se refiere Reinaldo Rodríguez, propietario de Tour Man. "Muchos ya no quieren ir tan clásicos y apuestan por el color diferente al azul o al negro, como el granate, rosa palo o verde". Una vestimenta que atrae más a los jóvenes, "para diferenciarse quizás también del estilo de sus padres".

Una de las tendencias, la americana cruzada con doble botonadura. "Es un estilo de los años 50 que se ha vuelto a poner de moda". Y no solo ese tipo de chaqueta, también el calzado. "Afortunadamente, los zapatos han vuelto, porque en los últimos años los chicos jóvenes elegían zapatillas como complemento para salir con el traje en Fin de Año".