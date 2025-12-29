Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La fiesta de Fin de Año cancelada en Santa Brígida tampoco se podrá celebrar en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento capitalino deniega la petición de los organizadores por presentarse "fuera de plazo"

Terraza Savana, junto al Centro Comercial El Muelle.

Gretel Morales Lavandero

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha rechazado la celebración de la fiesta de Fin de Año, promovida por Khepri, en la sala Savana del Centro Comercial El Muelle. Fuentes del Consistorio explican que la organización presentó la petición "fuera de plazo". Cabe recordar que este evento ya fue cancelado por el Ayuntamiento de Santa Brígida después de varias quejas y consultas vecinales.

"Admitir una solicitud fuera de plazo iría en contra de este principio y crearía un precedente injusto para quienes sí cumplen con los plazos", expone la resolución enviada a los organizadores del evento. "Es por lo expuesto que la solicitud presentada debe ser denegada por extemporaneidad en su presentación", incide.

En una valoración técnica realizada por la administración satauteña llegaron a la conclusión de que el emplazamiento inicial, en el Club Maverik, no reunía las condiciones óptimas para acoger la celebración. Uno de los principales motivos es el limitado aforo del local frente a la alta demanda registrada, que inicialmente se había cifrado en 900 personas. En este sentido, para velar por la seguridad de los participantes y garantizar el correcto desarrollo del evento, el Consistorio decidió rechazar su celebración. Igualmente agradeció a la disposición y colaboración de la empresa promotora durante todo el proceso y ha pedido disculpas a los vecinos por las molestias que este cambio pudiera generar.

