Pastel de langostinos, canelones y tronco de chocolate: los menús caseros que alivian el trabajo doméstico en Nochevieja

Preparar comidas y cenas a lo largo de las navidades supone una carga de trabajo extra que cada vez más familias eligen delegar. Ya sea con menús preparados a domicilio o encargos en restaurantes, una amplia oferta de gastronomía se despliega en Las Palmas de Gran Canaria con la intención de atender una demanda que se encuentra en auge. Para disfrutar de las fiestas esta Nochevieja y cerrar el año con buena comida, las opciones abarcan desde el jamón de bellota hasta lasañas de verduras y setas, pasando también por un original pastel de langostinos.

Arakai es uno de los locales que facilitan los quehaceres en la cocina a través de sus menús personalizables. Con unos preparados totalmente ecológicos, sus platos incluyen carnes, pescados, opciones veganas y también sin gluten, además de una variedad de postres. Todos ellos están elaborados con productos locales para que las comidas que finalmente recibe el público sean "cercanas, saludables y de calidad".

Comidas veganas, del mar y de la granja con un final dulce

Regentado por Araceli y Zaira López, Arakai es un establecimiento familiar que "cuida mucho las alergias e intolerancias" que puedan tener sus clientes, además de emplear dosis reducidas de sal y de azúcar. Cada año aportan una propuesta diferente, manteniendo los platos de mayor éxito, lo cual permite diseñar un menú al gusto de cada hogar cuyo pilar fundamental es, en todo caso, una "comida honesta, ecológica y hecha con cariño".

Entre su amplia oferta se encuentra un tronco de quesos con arándanos, croquetas de distintos sabores, lasañas vegetales o un 'festín' de verduras con setas shiitake. Los protagonistas absolutos de su gama del mar son los langostinos, ya que Arakai prepara una original propuesta de pastel hecho a partir de este crustáceo.

'Festín' de verduras con setas shiitake, uno de los platos del menú de Arakai / José Carlos Guerra

Pollo con naranja y arándanos rojos frescos o albóndigas de cordero son algunos de sus variados platos con carne, pero la cosa no acaba ahí: todavía queda su línea de postres caseros con un tronco de chocolate, tarta de queso con turrón o pistacho y bollitos de almendras.

Platos "hechos como en casa"

Los platos caseros y tradicionales también están muy presentes en Bersan, un negocio de comidas preparadas que este año no se queda atrás. Su propuesta llena de esencia navideña empieza con entrantes como un cóctel de langostinos y aguacate, canelones de San Esteban o sopa de pollo para ir abriendo boca al resto del menú.

La cena continúa con medallones de solomillo gratinados con cebolla caramelizada, salmón al horno con guarnición de verduras o pechuga de pollo rellena de dátiles, entre otros platos "hechos como en casa" desde 1980.

Compras de último minuto y gran variedad de platos

La Cocotte, un negocio que elabora comidas navideñas de calidad desde 1987, no podía faltar con sus propuestas de este año. Algunos de sus encargos más destacables son el solomillo Wellington, el pavo de Navidad, los crêpes trufados de mariscos o el estofado navideño de black angus.

Su amplia oferta incluye también un cremoso paté, carrilleras de cerdo ibérico, distintos tipos de ensaladas y cremas navideñas, varios sabores de croquetas y muchos otros platos, también veganos y de otros países. Entre sus novedades se encuentra la pastela marroquí, confit de pato con salsa de naranja, papas gratinadas estilo dauphinoise o tiramisú en formato individual.

A diferencia de otros establecimientos, que solo trabajan con reservas previas, las tiendas de La Cocotte en las calles Galicia y Ferreras sí permiten compras de último minuto, por lo que los más indecisos podrán proveerse el mismo día 31.

Despedir el año en un restaurante

También quienes busquen una experiencia completa en un restaurante tienen opciones a su alcance, como la Tabernita 35, que este año ofrece un menú cerrado con vino y surtido de postres. La cena comienza con jamón de bellota, quesos canarios, langostinos salvajes con vinagreta y un tartar de salmón con aguacate y mangos de Agaete.

Como plato principal, se puede elegir entre un solomillo black angus al grill acompañado por foie y salsa trufada de champiñones o un plato de salmón noruego salteado con verduras y salsa de eneldo.