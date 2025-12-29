Noemí Naya, nueva interventora general del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Noemí Naya tomó posesión este lunes de su cargo como Interventora General, primera clase, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, un puesto reservado al personal de la subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior. Naya es una de las hermanas impulsoras del conocido como 'congreso del lujo' celebrado en Maspalomas en 2022, el cual se encuentra bajo el ojo de la fiscalía por un presunto caso de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Naya es funcionaria de administración local con habilitación de carácter nacional desde 2005 y cuenta con una amplia trayectoria en distintos órganos económicos y financieros de entidades locales de la provincia de Las Palmas, incluyendo intervenciones y dirección de gestión económico-financiera en municipios como Telde, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, Arucas, Mogán y Las Palmas de Gran Canaria.

Numerosos cursos especializados en administración local

Licenciada en Derecho por la Universidad de La Coruña, ha completado su formación con numerosos cursos especializados en administración local, contratos del sector público, subvenciones, contabilidad y gestión financiera, impartidos por instituciones como el Instituto Canario de Administración Pública, el Instituto Nacional de Administración Pública y el Instituto Andaluz de Administración Pública. Entre ellos destacan las jornadas sobre administración local y la VII Especialización en Gestión Financiera y Tributaria de Haciendas Locales.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria refuerza así su estructura de control interno con la incorporación de Noemí Naya, asegurando la continuidad en la fiscalización de los recursos y la correcta administración de los fondos públicos. El Consistorio intentó hasta en dos ocasiones sacar esta plaza a concurso sin éxito.

Este nombramiento ha sido posible gracias a un cambio en la normativa municipal aprobado en un pleno extraordinario la semana pasada en las Casas Consistoriales. El reglamento que afecta a los funcionarios de este rango obligaba a que los habilitados nacionales (secretaría general, intervención, tesorería) tuvieran dedicación exclusiva, por lo que el Consistorio capitalino lo que ha hecho ha sido flexibilizar la norma. Naya es en estos momentos tesorera en el Ayuntamiento de Arucas.

'Congreso del lujo'

Por otro lado, el caso del conocido como 'congreso del lujo' todavía no está cerrado judicialmente. Las gemelas Tania y Noemí Naya, ambas habilitadas nacionales, se encuentran inmersas en una investigación de la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental por la organización del evento. Estas declararon en el Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana en junio del año pasado dentro del proceso de diligencias previas abiertas por el Ministerio Público.