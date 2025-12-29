Las Palmas de Gran Canaria activa un dispositivo de seguridad y limpieza para Fin de Año

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pondrá en marcha un dispositivo especial de seguridad, emergencias, tráfico y limpieza con motivo de las celebraciones de Fin de Año y la carrera popular de la San Silvestre, con el objetivo de garantizar el desarrollo normal de los actos previstos y la seguridad de la ciudadanía durante una de las jornadas de mayor afluencia del año.

Durante las semanas navideñas ya se ha reforzado la presencia de la Policía Local y los servicios municipales de limpieza en las zonas con mayor concentración de personas, especialmente en áreas comerciales y de ocio. Con la llegada de la noche del 31 de diciembre, este despliegue se intensificará mediante un operativo específico en los principales puntos de reunión y en los eventos programados en la ciudad.

Refuerzo policial y coordinación de seguridad

El concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez, ha señalado que la noche de Fin de Año registra uno de los mayores movimientos de personas en la capital, lo que motiva el refuerzo de los servicios municipales para asegurar una celebración ordenada. El dispositivo contará con coordinación permanente entre la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y la Policía Nacional.

La vigilancia se concentrará especialmente en espacios como la playa de Las Canteras, los lugares donde se celebren conciertos y actividades festivas, y los principales enclaves de ocio nocturno de los distritos Puerto-Guanarteme, Centro, Vegueta y Triana, entre otros. Además, la Policía Local intensificará los controles de tráfico y seguridad vial, con especial atención a las pruebas de alcoholemia y drogas, con el objetivo de prevenir accidentes.

Operativo extraordinario de limpieza

Desde la tarde del 31 de diciembre y durante toda la madrugada se desplegará un refuerzo especial de limpieza compuesto por cerca de un centenar de operarios, apoyados por más de una treintena de vehículos, que se sumarán a los servicios ordinarios.

Las actuaciones se concentrarán en las principales vías de la ciudad, en las zonas de mayor actividad nocturna, comercial y festiva, así como en los entornos de celebración de eventos de Fin de Año, las churrerías y el recorrido de la San Silvestre. El objetivo es que la ciudad recupere la normalidad en las primeras horas del 1 de enero.

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, ha subrayado que este refuerzo permitirá actuar con rapidez tras una noche de alta actividad y ha apelado a la colaboración ciudadana para hacer un uso adecuado de los contenedores y contribuir al mantenimiento de la limpieza urbana. Las actuaciones extraordinarias se desarrollarán en dos fases, con una limpieza integral tras la finalización de la San Silvestre y repasos durante el propio día 1 y la jornada siguiente.