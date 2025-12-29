Las Palmas de Gran Canaria presenta oficialmente su candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031 ante el Ministerio de Cultura
El Gobierno Municipal formaliza la entrega de toda la documentación solicitada, incluido el documento de 60 páginas que recoge su Programa Artístico y Cultural, ‘Bid Book’
Hoy, 29 de diciembre, finaliza el plazo para la presentación de las candidaturas a Ciudad Europea de la Cultura en 2031. Las Palmas de Gran Canaria presentó formalmente hace unos días ante el Ministerio de Cultura su candidatura, aportando toda la documentación requerida, incluyendo el ‘Bid Book’, el documento de 60 páginas que recoge el Programa Artístico y Cultural.
La formalización de la candidatura culmina tras un año de trabajo coral y participativo, en el que se ha dado voz a todos los sectores ciudadanos, no solo pertenecientes al ecosistema cultural, sino de la esfera social, educativa y artística de la ciudad. Además de lograr la recepción de más de 200 propuestas en su página web www.rebeliondelageografia.com, el proyecto LPGC’31, así como otras tantas recibidas a través de los proyectos presentados a la convocatoria de Presupuestos Participativos, la candidatura cuenta con el respaldo institucional, social y cultural e incluso de entidades deportivas.
Trabajo de los equipos multidisciplinares
La alcaldesa de la capital grancanaria, Carolina Darias, acompañada del concejal de Cultura, Josué Íñiguez, quiso agradecer en Casas Consistoriales el trabajo de los equipos multidisciplinares que durante meses han ido dando forma a la propuesta cultural con la que la ciudad aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031, así como el apoyo de los diferentes grupos que componen la Corporación municipal.
La alcaldesa, Carolina Darias, declaró que “hemos presentado una candidatura muy sólida y que pone de manifiesto el auténtico potencial cultural de nuestra ciudad, lo hacemos con una gran ilusión y con plena confianza en nuestras posibilidades. Aspiramos a protagonizar una autentica Rebelión de la Geografía que sitúe a las ciudades y regiones ultraperiféricas en el centro de la cultura europea”, añadió.
En los próximos días, el Ministerio de Cultura, tras examinar la documentación presentada, declarará finalmente aquellas ciudades que serán oficialmente candidatas a Capital Europea de la Cultura en 2031.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas