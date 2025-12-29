Así será el escenario del Carnaval de Las Vegas de Las Palmas de Gran Canaria

El escenario del Carnaval se convertirá en un espacio de bienvenida a las carnestolendas en la edición en que cumplen medio siglo de vida desde su recuperación. Inspirado en el icónico cartel 'Welcome to fabolous Las Vegas', el recinto del parque Santa Catalina se transforma en 'Bienvenidos al Hotel LPGC Palace', en una escenografía ideada por Carlos Santos y que reproduce los elementos del neón en el hall de un hotel directamente conectado con el espectáculo y la fiesta.

La alcaldesa, Carolina Darias, junto al concejal de Carnaval, Héctor Alemán, presentó la tarde de este lunes el espacio central del Carnaval de «Las Vegas», en un acto que contó también con la participación del director artístico de la fiesta, Josué Quevedo.

Darias destacó que la propuesta desarrollada constituye “un espacio de acogida, una escenografía muy relacionada con una ciudad abierta que en 50 años de vida ha sabido sostener la tradición y evolucionar en la medida que lo hace su gente”.

Añadió que el escenario habla de un Carnaval que se ha posicionado como Fiesta de Interés Turístico Internacional "manteniendo su carácter, la idiosincrasia de su gente y mostrando al mundo lo que somos y cómo somos”.

Escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026. / LPR

El nuevo concejal de Carnaval, Héctor Alemán, subrayó que incorporarse a esta área en el 50 aniversario de la fiesta es “un honor y una responsabilidad” y ensalzó el legado de “todas las personas que llevan una vida defendiendo, aportando y entregándose a ella”. Se comprometió, además, a asumir el reto “en un momento trascendente, con honestidad y responsabilidad porque la fiesta lo exige".

Los detalles del escenario

Por su parte, el escenógrafo Carlos Santos, desgranó algunos de los detalles de un espacio “inspirado en los music hall y en escenarios de los espectáculos de vedettes de la ciudad, con tonalidades rojos, negros y oro, evocando el lujo y el glamour de Las Vegas”.

Una magia que alcanzará muy pronto su máximo esplendor, ya que, como recordó el director artístico del Carnaval, Josué Quevedo, los hierros que dan forma al espacio ya se están levantando, por lo que “queda muy poco para hacer realidad lo que todos tenemos en nuestras cabezas”, en referencia al inicio de las fiestas, que tendrá lugar el 23 de enero con el pregón.

Sorpresas que también llegarán a otros puntos de la ciudad, ya que, según avanzó Quevedo, "aunque Santa Catalina es el corazón de las galas y los actos, Las Palmas de Gran Canaria vivirá la fiesta en distintos puntos con jornadas entrañables como un Carnaval infantil en la plaza de la Feria y un Carnaval Senior en la plaza del Pilar".

Un escenario abierto al visitante, con un pórtico presidido por la palabra ' Welcome'. Su característico rombo pasa a ser pared tejida en singular capitoné en donde cada botón del tapizado es una bombilla independiente que genera una superficie de luz dinámica.

Con 40 metros de ancho, 20 de fondo y 20 de altura en su parte central, así como 296 metros cuadrados de pantalla, un millar de bombillas y tecnología led, además de un giratorio en su parte frontal, el escenario contará con dos grandes pasarelas que rematarán el espacio, conduciendo a dos escaleras de caracol que dirigen a palmeras doradas, fuentes de agua e imágenes de una ciudad vinculada con la diversión.

¿Quién es Carlos Santos?

El escenógrafo Carlos Santos (Las Palmas de Gran Canaria, 1986) ha firmado dos de los decorados más emblemáticos de las carnestolendas, el dedicado a 'Río', tras resultar ganador del concurso de ideas convocado en 2019, y el de 'Los Juegos Olímpicos' en 2024. Asimismo, en 2021, trabajó en la escenografía de la gala televisada ‘El Carnaval vive en tu corazón’ junto a XhOXb.

La alcaldesa, Carolina Darias, destacó que "contar con el perfil profesional de Carlos Santos es, sin la menor duda, garantía de que el exceso y el lujo se regirá por un principio estético, la clase y la elegancia”. Algo que también sostuvo el concejal de Carnaval, Héctor Alemán, para quien el escenógrafo grancanario cuenta con una “solvencia y experiencia contrastadas”.

En su trayectoria destacan trabajos para ópera, zarzuela, teatro y televisión. Completó su formación como arquitecto con la especialización en Escenografía, Vestuario e Iluminación para teatro, cine y televisión de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense en 2012. Desde entonces, ha trabajado para más de un centenar de producciones del ámbito cultural y del espectáculo. Una de las últimas la de la recreación del espacio escénico de 'Titanic, el musical', en Austria.

Su trayectoria en el Carnaval incluye, también, dos escenarios de Santa Cruz de Tenerife, en 2022 y 2023, para los que el también profesor de Escenografía de la Escuela de Actores de Canarias levantó los decorados dedicados a la Ciencia Ficción y a Nueva York, respectivamente.