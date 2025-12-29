Vecinos de Zárate denuncian problemas crónicos de aparcamiento, aguas y suciedad

Los vecinos de Zárate sienten que al barrio le falta mimo. Conviven con problemas estructurales que se han integrado en su rutina diaria y con otros más recientes, pero que parecen eternizarse. La retirada ilegal de enseres, la suciedad, la falta de aparcamientos, la escasez de espacios comunitarios y la antigüedad de la red de alcantarillado forman parte del catálogo de molestias con las que lidian a diario.

Entre los conflictos más nuevos destaca una obra de Emalsa en Zárate que acumula complicaciones. Una franja de una de las calles del barrio permanece vallada desde agosto y una gran tubería expuesta continúa al borde de la vía. Las presidentas vecinales, Vanesa Tejera y Teresa Ramírez, recuerdan que el problema comenzó cuando la tubería principal que abastece a Zárate y San José se dañó y empezó a verter agua. Desde Emalsa explican que se instaló un by-pass provisional para evitar el corte del suministro mientras se reparaba el muro lateral, también afectado por el incidente. Desde entonces, los vecinos conviven con el vallado y una tubería a ras de acera. «El retraso en la reparación se debe a la dificultad de actuar sobre el muro, ya que el desprendimiento del talud lateral obstaculizaba el acceso», detallan desde la empresa de aguas.

Segunda fase de la obra

Los operarios trabajan ahora en la segunda fase de la obra, centrada en la reconstrucción del muro. «Una vez esté reparado y se rellene el hueco, se renovará la tubería afectada en la acera y se retirará la instalación provisional», adelantan fuentes de la compañía. La finalización de la obra dependerá del tiempo de fraguado del hormigón.

a tubería expuesta en la calle, que está arreglando Emalsa y que reduce las posibilidades de aparcar de los vecinos en Zárate. / Andrés Cruz / LPR

Este incidente ha agravado otra de las grandes preocupaciones del barrio: la falta de aparcamiento en Zárate. El vallado ha eliminado varias plazas en una zona donde ya de por sí es un quebradero de cabeza encontrar dónde aparcar. Es habitual que trabajadores del Hospital Materno aparquen en Zárate, lo que complica aún más la búsqueda de un hueco para los vecinos. En prácticamente todas las calles hay vehículos mal estacionados y subidos a las aceras, dificultando el paso de los peatones. Con este panorama, el barrio parece una yincana urbana, y las personas mayores son el colectivo más afectado, en un barrio cuya población está cada vez más envejecida. «Se guardan los sitios y nos dicen a los vecinos que nos busquemos la vida, que ellos van a trabajar», lamentan las presidentas.

Basura en el techo de la antigua guardería de Zárate. / Andrés Cruz / LPR

El barrio está pendiente de la apertura de un aparcamiento de Sagulpa, cerca de la Ciudad Deportiva, que debería aliviar parte del problema. El estacionamiento está terminado desde hace años, pero no se ha inaugurado. Según fuentes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la apertura está «pendiente de una obra de Endesa para conectar el aparcamiento a la red» y afirman que es «posible que se termine a principios del año que viene».

Un basurero improvisado

La obsolescencia de la red de alcantarillado también impacta directamente en las viviendas. Una tubería que recorre varios bloques provoca filtraciones que han generado humedades en los muros exteriores y un socavón junto a los portales. «No han hecho las reparaciones porque solo tenemos un acceso; si comienzan la obra, no tendríamos por dónde salir», explica Ramírez. Mientras tanto, el hueco lo tapan con más losetas y un cono de advertencia. En los muros, la vegetación crece sin control, como si de un jardín vertical se tratara.

La basura en Zárate es otro de los asuntos que mantiene a los vecinos en pie de guerra. Los vertidos ilegales son constantes y las líderes vecinales reconocen que el origen está en el incivismo. Intentaron colocar carteles para recordar que la retirada de muebles y escombros debe solicitarse al servicio municipal de limpieza y para pedir a los dueños de perros que recojan los excrementos, pero a los pocos días la cartelería había desaparecido o sido destruida. Aunque el Servicio Municipal de Limpieza actúa con planes de choque, la basura reaparece en un ciclo sin fin.

De la misma manera, la antigua guardería de Zárate, hoy sin uso, también sufre las consecuencias del abandono. El techo del edificio se ha convertido en un vertedero improvisado, al que algunos residentes arrojan basura por la ventana. La asociación vecinal ha solicitado que el inmueble recupere algún uso para frenar su deterioro, pero sus puertas siguen cerradas. En los Presupuestos Participativos propusieron transformarlo en un espacio para servicios sociosanitarios y socioculturales, pero la idea fue descartada por su elevado coste. «El edificio es enorme, tiene un gran patio y dos plantas», expone Tejera.