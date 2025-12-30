Puertos
Aumento de la biomasa y una mejor calidad de las aguas: los resultados de la Autoridad Portuaria de Las Palmas sobre los ecosistemas marinos
La institución destaca que los arrecifes artificiales compatibilizan la actividad portuaria con la regeneración ambiental, con un incremento del 54% de especies
El tercer informe trimestral de la Autoridad Portuaria de Las Palmas sobre el seguimiento del Proyecto de Arrecifes Biomiméticos para la Renaturalización de Espacios Portuarios constata el aumento de la biomasa marina, la mejora de la calidad de las aguas, la captura de CO₂ y la detección temprana de especies con potencial carácter invasor.
La iniciativa tiene como objetivo regenerar la biodiversidad marina y favorecer el desarrollo de comunidades biológicas. Su presidenta, Beatriz Calzada, señaló que "los arrecifes biomiméticos están demostrando que es posible compatibilizar la actividad portuaria con la regeneración ambiental, aportando beneficios reales a los ecosistemas marinos y reforzando nuestro compromiso con una gestión portuaria cada vez más sostenible”.
Las ubicaciones seleccionadas fueron el entorno del Muelle Reina Sofía, la zona de cruceros y la Dársena de Embarcaciones Menores. El incremento de especies en las zonas con arrecifes alcanza ya un 54%, frente al 48% registrado en julio, unos resultados que avalan la decisión de extender la iniciativa a los puertos de Arrecife y Puerto del Rosario.
