Cae la banda que robaba motos en Las Palmas de Gran Canaria: detenido el tercer implicado

A final de noviembre se hizo viral un vídeo en el que mostraban a una banda robando motos en Las Palmas de Gran Canaria. En cuestión de segundos, dos hombres bajaban de un furgón y se llevaban una moto aparcada en plena calle, a plena luz del día. La grabación corrió como la pólvora en redes sociales y desató una alarma social sin precedentes entre los propietarios de motocicletas de la capital grancanaria.

Lo que parecía un caso puntual terminó por revelar una cadena de robos perfectamente organizada, que tuvo su punto de inflexión cuando la Policía Local interceptó el furgón utilizado para los hurtos. Dentro, varias motos robadas y dos sospechosos detenidos. Pero un tercer implicado logró escapar.

Ahora, la Policía Nacional ha logrado cerrar el círculo: ya está detenido el último miembro de esta banda, tras una investigación minuciosa y coordinada.

Robo organizado con furgón robado

El grupo actuaba con una eficacia pasmosa. Según revelaron las pesquisas, utilizaban un furgón sustraído para desplazarse por distintas zonas de Las Palmas de Gran Canaria. Una vez localizaban una moto estacionada sin medidas de protección, actuaban con rapidez milimétrica: en apenas unos segundos, la cargaban en el vehículo y desaparecían.

Esta fórmula les permitió cometer múltiples robos en una sola jornada, lo que agravó la sensación de inseguridad. Su actividad no solo era constante, sino que se volvió viral cuando las imágenes de su actuación empezaron a circular por redes sociales.

La persecución que desencadenó la operación

La investigación se activó tras una intervención de la Policía Local, que detectó y persiguió al furgón en cuestión. En esa operación se logró recuperar varias motos robadas y detener a dos individuos.

Sin embargo, el tercer implicado logró huir, lo que obligó a derivar el caso a la Policía Nacional, que se hizo cargo de la investigación con el objetivo de identificar al fugado y esclarecer el conjunto de robos.

Los agentes analizaron el modus operandi y cruzaron los datos con una serie de denuncias similares, lo que permitió trazar un patrón común y atribuir los robos a una misma banda organizada. Así lograron identificar plenamente al tercer implicado y vincularlo directamente con los hechos.

Una vez ubicado, fue detenido como presunto autor de un delito de hurto y puesto a disposición judicial. Con su arresto, queda totalmente esclarecida la participación de los tres detenidos en los robos de motocicletas que alarmaron a la ciudadanía el pasado noviembre.