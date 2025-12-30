Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Campus Deportivo de Navidad reúne a 85 niños en el Centro Deportivo de Las Rehoyas

El 10% de las plazas se reserva a familias en situación de mayor vulnerabilidad, derivadas desde los Servicios Sociales

Varios niños pintan en el Campus de Navidad de Las Rehoyas.

Varios niños pintan en el Campus de Navidad de Las Rehoyas. / LPR

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), desarrolla estos días el Campus Deportivo de Navidad en el Complejo Deportivo de Las Rehoyas, en el Distrito Ciudad Alta, una iniciativa en la que participan 85 niños y niñas durante el periodo vacacional.

La concejala de Deportes, Carla Campoamor, visitó este martes las instalaciones para conocer el desarrollo del programa y compartir una jornada con los menores inscritos y el personal técnico responsable de las actividades.

Conciliación familiar

Durante su visita, Campoamor explicó que el campus se organiza con el objetivo de facilitar la conciliación familiar en fechas no lectivas y fomentar la práctica deportiva entre los más jóvenes, especialmente en un periodo en el que se alteran los hábitos cotidianos. También destacó la importancia de promover valores como el compañerismo y el trabajo en equipo desde edades tempranas.

La responsable municipal recordó que el campus cuenta con 85 participantes y que, como en ediciones anteriores, el 10% de las plazas se reserva a familias en situación de mayor vulnerabilidad, derivadas desde los Servicios Sociales municipales, con el fin de garantizar el acceso a la actividad.

Horarios y edades

El programa está dirigido a menores nacidos entre 2012 y 2021 y se desarrolla de lunes a viernes, en horario de 08:30 a 14:00 horas. Además, el IMD ofrece servicios complementarios como comedor hasta las 15:30 horas y recogida temprana desde las 07:30 horas, adaptándose a las necesidades de las familias.

Durante el campus, los niños y niñas menores de 14 años practican disciplinas como natación, fútbol sala, kárate, baloncesto y baile urbano, además de participar en talleres de manualidades con un enfoque lúdico y educativo. Estas actividades están orientadas a favorecer la psicomotricidad, el trabajo en equipo y la socialización en un entorno supervisado.

