El Campus Deportivo de Navidad reúne a 85 niños en el Centro Deportivo de Las Rehoyas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), desarrolla estos días el Campus Deportivo de Navidad en el Complejo Deportivo de Las Rehoyas, en el Distrito Ciudad Alta, una iniciativa en la que participan 85 niños y niñas durante el periodo vacacional.

La concejala de Deportes, Carla Campoamor, visitó este martes las instalaciones para conocer el desarrollo del programa y compartir una jornada con los menores inscritos y el personal técnico responsable de las actividades.

Conciliación familiar

Durante su visita, Campoamor explicó que el campus se organiza con el objetivo de facilitar la conciliación familiar en fechas no lectivas y fomentar la práctica deportiva entre los más jóvenes, especialmente en un periodo en el que se alteran los hábitos cotidianos. También destacó la importancia de promover valores como el compañerismo y el trabajo en equipo desde edades tempranas.

La responsable municipal recordó que el campus cuenta con 85 participantes y que, como en ediciones anteriores, el 10% de las plazas se reserva a familias en situación de mayor vulnerabilidad, derivadas desde los Servicios Sociales municipales, con el fin de garantizar el acceso a la actividad.

Horarios y edades

El programa está dirigido a menores nacidos entre 2012 y 2021 y se desarrolla de lunes a viernes, en horario de 08:30 a 14:00 horas. Además, el IMD ofrece servicios complementarios como comedor hasta las 15:30 horas y recogida temprana desde las 07:30 horas, adaptándose a las necesidades de las familias.

Durante el campus, los niños y niñas menores de 14 años practican disciplinas como natación, fútbol sala, kárate, baloncesto y baile urbano, además de participar en talleres de manualidades con un enfoque lúdico y educativo. Estas actividades están orientadas a favorecer la psicomotricidad, el trabajo en equipo y la socialización en un entorno supervisado.