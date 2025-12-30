El Colegio de Abogados de Las Palmas abona las nóminas del turno de oficio tras recibir el ingreso del Gobierno este lunes
La Consejería de Justicia efectuó ayer el pago correspondiente al tercer trimestre tras semanas de retraso
Los abogados del turno de oficio en la provincia de Las Palmas empezarán a cobrar este martes los honorarios correspondientes al tercer trimestre del año, después de que la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias efectuara el ingreso ayer lunes. Así lo ha confirmado Rafael Massieu, decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, quien explicó que la transferencia se realizará hoy a los letrados, una vez recibido el importe por parte del Ejecutivo autonómico.
Los pagos pendientes afectan al periodo comprendido entre el 21 de junio y el 20 de septiembre de 2025, y habían generado malestar entre los profesionales, que venían denunciando un retraso inusual en este trimestre, especialmente sensible por el aumento de gastos en las fechas navideñas.
Desde el Colegio recuerdan que el procedimiento habitual consiste en verificar las facturas emitidas por los letrados y remitirlas a la Consejería de Justicia para que esta proceda al abono. No obstante, este trámite, que suele resolverse en pocas semanas, se ha dilatado más de lo previsto en esta ocasión.
En contraste, los abogados del turno de oficio de Santa Cruz de Tenerife ya habían recibido sus pagos desde el pasado 18 de diciembre, e incluso algunos desde el mes de noviembre. En el caso de Las Palmas, hasta ahora solo habían cobrado los letrados que tienen contratado un servicio de confirming bancario con La Caixa, un mecanismo de anticipo que permite acceder al dinero antes de que se materialice el ingreso oficial.
Algunos profesionales señalan que los retrasos en los pagos no son una novedad, pero destacan que esta vez la demora ha sido mayor de lo habitual. Además, este trimestre incluía también los atrasos de la facturación del primer y segundo trimestre, lo que supone una cuantía superior a la de otros periodos.
