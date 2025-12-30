Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La consejera de Sanidad destaca la labor clave de los farmacéuticos en el centenario del Colegio de Las Palmas

Monzón asistió ayer al acto institucional conmemorativo del centenario de la fundación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas

Foto de familia durante el acto

Foto de familia durante el acto / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, participó este lunes en el acto institucional que conmemoró los 100 años de la fundación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, celebrado en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria.

Acompañada por la presidenta del Colegio, Loreto Gómez, y por la junta directiva de la institución, Monzón subrayó el papel esencial del colectivo farmacéutico dentro del sistema sanitario, especialmente en contextos de alta complejidad. También estuvo presente la directora general del Paciente y Cronicidad del Servicio Canario de la Salud (SCS), Rita Tristancho.

Durante su intervención, la consejera reafirmó el compromiso de la Consejería con el sector, para seguir construyendo "una sanidad más humana, innovadora y accesible para toda la población”.

Monzón aprovechó la ocasión para destacar avances fruto de la colaboración con las oficinas de farmacia, como la mejora de la comunicación con Atención Primaria y el desarrollo de la receta electrónica interoperable, un sistema pionero en España desde 2015 y actualmente operativo también a nivel europeo. “Son iniciativas que contribuyen a mejorar la seguridad del paciente y su calidad de vida”, señaló.

Tracking Pixel Contents