Cortes y barbas de estilo italiano, alisados y mechas 'balayage': las tendencias de peinados para Fin de Año en Las Palmas de Gran Canaria
Las peluquerías y barberías están a pleno rendimiento para las celebraciones del 31 de diciembre
Las peluquerías y barberías de Las Palmas de Gran Canaria viven estos días una actividad frenética atendiendo a una clientela que busca acabar el año con la mejor presencia y estética posible. Los expertos destacan que las celebraciones de Fin de Año no es una ocasión para arriesgar y sí para ir a lo seguro.
En Pantera Barbería, en Presidente Alvear, en la zona de Mesa y López, destacan que los cortes clásicos están de vuelta. "Dejarse de nuevo el pelo un poco más largo, texturizado, con mucha onda y un corte mullet -más corto por los laterales y más largo por el cuello- son algunas de las tendencias para la estética masculina", destaca Juan Gil, uno de los barberos.
"Los más jóvenes vienen a arreglarse la patilla y la nuca, se están dejan el pelo más largo y con caída hacia la cara, estamos trabajando más a tijera y los peinados hacia atrás, de estilo italiano, también están siendo más solicitados", continúa. Aun así, son estilismos que no difieren del que se realizan durante el resto del año. "Piden lo que ya conocen, para salir bien en las fotos y los videos con la familia y amigos".
Llevar, y cuidar la barba, es otra de las modas que sigue imponiéndose con fuerza. "La barba italiana, muy rebajadita por los laterales, la zona baja más oscura y el bigote suelto, separado de lo que es el resto marcan la mandíbula", detalla el profesional. "Masculiniza facciones y lo que vemos es que se la están cuidando mucho más". Lo que queda claro, es que el afeitado completo ha dejado de ser tendencia, añade.
Acudir a la barbería ya es un hábito que los clientes adquieren con muchas más asiduidad, "muchos lo hacen semanalmente, aunque el promedio es quincenal", detalla. Además, de convertirse en un momento de relajación. "Los tumbamos, les tapamos los ojos, les ponemos una toalla caliente para que se le abran los poros, afeitamos con navaja, les realizamos un masaje y se van a encantados". Una dedicación y mimo que en 45minutos consiguen tener cabello y barba listos para la ocasión.
La barbería Pantera aterrizó en Las Palmas de Gran Canaria hace poco más de tres años bajo un concepto de barbería urbana, vinculado al arte y a la comunidad cuyos propietarios Elena Malvido y Rubén Pulido ofrecen un servicio que va más allá de la barbería. Para estas fechas, la afluencia alcanza un promedios de 50 personas al día.
Mechas y cortes mariposas
La naturalidad y el 'no arriesgar' en estas fechas también se aplica en la elección de las mujeres. En la peluquería María Campayo, cuya propietaria lleva 14 años en la emblemática zona de Mesa y López lo saben bien. "Las niñas que salen por primera vez piden más contornos, flequillo y corte mariposa, en tendencia desde hace meses, donde los cortes con volumen son los protagonistas", subraya José Marín, uno de sus peluqueros.
La mayoría de sus clientas acuden a hacerse mechas balayage para Fin de Año, "las de más edad eligen la mecha clásica que nunca murió ni lo va a hacer, y las más jovencitas las balayage", subraya, además de los alisados.
José recalca que los moños para estas ocasiones quedaron atrás hace mucho tiempo, "ni siquiera las señoras de más edad lo piden, quieren verse más jóvenes y modernas también". Además, con la micropigmentación de cejas y labios, "cada vez vienen menos a maquillarse", añade María, la propietaria.
La naturalidad gana terreno, "es la gran protagonista y lo seguirá siendo en 2026", concluye el peluquero. Y en cuanto colores para el cabello, "lo tonos tierra, pero sobre todo, el cobrizo vendrá fuerte en 2026".
