Función Auditorio Teatro, Fundación Farrah y Nicolás Castellano, propuestos para los Premios Canarias

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria eleva candidaturas en las modalidades de Acciones Altruistas y Solidarias, Comunicación e Internacional, correspondientes a la edición de 2026 de los Premios Canarias

Auditorio Alfredo Kraus

Auditorio Alfredo Kraus

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en su sesión extraordinaria celebrada este martes, ha aprobado el Acuerdo Declarativo de Propuesta de Candidaturas a los Premios Canarias 2026, la máxima distinción que otorga la Comunidad Autónoma para reconocer la obra y el esfuerzo de personas o entidades cuya labor tenga una especial trascendencia para el Archipiélago.

De acuerdo con el anuncio realizado el pasado 7 de noviembre de 2025, las modalidades establecidas para la edición de 2026 son Acciones Altruistas y Solidarias, Comunicación e Internacional. En el ejercicio de su responsabilidad institucional, el Consistorio capitalino ha elevado al Gobierno de Canarias las siguientes propuestas, que reflejan el compromiso social, cultural y humano que emana de la ciudad.

Propuesta en la modalidad de Acciones Altruistas y Solidarias

En esta categoría, el Ayuntamiento propone a la Fundación Canaria Farrah para la Cooperación y el Desarrollo Sostenible, entidad con más de quince años de trayectoria dedicada a la mejora de la convivencia humana y la transformación social desde una perspectiva ética y solidaria.

La Fundación Farrah destaca por su labor continuada sin ánimo de lucro, reconocida con el Premio de Excelencia a la Transparencia Digital en Canarias, otorgado por el Comisionado de Transparencia del Parlamento de Canarias. Entre sus principales líneas de actuación sobresalen los programas de intervención psicosocial y dinamización vecinal en barrios históricamente vulnerables, así como su compromiso con la defensa de la infancia, atendiendo cada año a más de 5.000 niños y niñas en situación de extrema vulnerabilidad en África Occidental.

Asimismo, la entidad impulsa proyectos orientados a la reducción de brechas sociales, como el empoderamiento digital de la mujer y el refuerzo educativo de la infancia, consolidándose como un referente en cooperación y acción social.

Propuesta en la modalidad de Comunicación

 En el ámbito de la Comunicación, el Ayuntamiento ha acordado proponer al periodista Nicolás Castellano Flores, cuya trayectoria profesional se ha caracterizado por un periodismo comprometido con los derechos humanos y la divulgación de la realidad social de Canarias.

Con más de dos décadas de experiencia, principalmente vinculada a la Cadena SER, Castellano ha documentado de manera rigurosa durante más de 20 años el fenómeno migratorio en las fronteras del Archipiélago, contribuyendo a visibilizar una de las realidades más complejas y humanas de nuestro entorno. Su labor como enviado especial en conflictos y catástrofes internacionales —como Haití, Japón, Ucrania o Siria— le ha valido reconocimientos como la Medalla de Oro de la Cruz Roja Española.

Además de su trabajo periodístico, ha desarrollado una destacada producción cultural a través de libros, documentales y montajes teatrales, reforzando el valor social de la comunicación como herramienta de conciencia colectiva.

Propuesta en la modalidad Internacional

 Para la modalidad Internacional, el Consistorio propone a la Fundación Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, entidad responsable de la gestión de infraestructuras culturales de referencia como el Auditorio Alfredo Kraus y el Teatro Pérez Galdós.

La Fundación se ha consolidado como un pilar en la proyección internacional de la ciudad, promoviendo la diplomacia cultural y posicionando a Las Palmas de Gran Canaria como un enclave estratégico en el ámbito de las artes escénicas, la música y el turismo de congresos. Su modelo de gestión pública eficiente ha convertido la cultura en un motor de dinamización económica y social para el conjunto del Archipiélago.

TEMAS

