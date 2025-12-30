El Grinch y Papá Noel surfean en Las Canteras para reivindicar un océano más limpio

El Grinch de la Navidad y Papá Noel se han subido a sus tablas de surf en la Playa de Las Canteras para reivindicar juntos una Navidad más verde y un océano más limpio. La iniciativa que cuenta con la colaboración de Turismo LPA y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha desarrollado este martes, 30 de diciembre, una actuación simbólica de limpieza en la arena de La Cícer con la colaboración de la organización Ocean4Life.

El primer teniente de alcaldesa, Pedro Quevedo, ha participado en la iniciativa que ha calificado como “muy acertada”. “Este popular personaje, el gruñón de la Navidad, nos está lanzando un doble mensaje, que no está reñido disfrutar de la Navidad siempre que se haga de manera sostenible”.

Sin residuos

La campaña de sensibilización comenzó los días previos a la Navidad con la difusión en redes sociales de vídeos protagonizados por estos dos personajes icónicos de la Navidad en la playa de Las Canteras con el mensaje ‘La Navidad como debería ser, sin residuos, sin ruidos y con olas’. El gerente de Ocean Side, Sergio Álvarez, apuntó que este año apuntamos también al lema ‘Green is the new red’ en alusión a los colores verde y rojo de la ropa del Grinh y Papá Noel y la necesidad de celebrar una Navidad con sentido”.

El popular personaje del escritor y caricaturista estadounidense, Theodor Seuss Geisel, Dr. Seuss, vuelve a surfear en Las Canteras este diciembre con espíritu sostenible y en esta ocasión con un compañero singular, el bonachón Papá Noel.