El nuevo contrato del Centro de Atención al Usuario pretende impulsar la modernización tecnológica

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado el contrato para la gestión del Centro de Atención al Usuario (CAU) y el mantenimiento técnico del entorno TIC de usuario del Consistorio y de sus organismos autónomos a la empresa INERZA, S.A., por un importe total de 2.532.109,16 euros y una duración de cuatro años, con posibilidad de una prórroga anual.

Este contrato permitirá dotar al Ayuntamiento de un soporte tecnológico integral en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), garantizando la operatividad de los sistemas y equipos que utiliza el personal municipal en el desarrollo de su actividad diaria.

El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, ha señalado que “esta adjudicación consolida el compromiso del Ayuntamiento con la modernización tecnológica y la mejora continua de los servicios municipales, asegurando que los trabajadores corporativos dispongan de un entorno TIC eficiente, seguro y plenamente operativo”.

Gestión más ágil

El servicio adjudicado incluye la atención a los trabajadores municipales a través de un único punto de contacto, la asistencia en el uso de sistemas y aplicaciones informáticas, así como la resolución de incidencias relacionadas con equipos informáticos y dispositivos de movilidad. Todas las solicitudes se canalizarán a través de un CAU multicanal, lo que permitirá una gestión más ágil y eficiente.

Asimismo, el contrato facilitará la implantación de una estructura de soporte integrada basada en estándares y buenas prácticas, mejorando la coherencia en los procesos de resolución de incidencias y la disponibilidad de información de gestión mediante indicadores que permitan el control y la mejora continua de la calidad del servicio.

La adjudicación contempla también la gestión del ciclo completo de aprovisionamiento, mantenimiento y retirada de los equipos TIC de usuario y de la red de comunicaciones del puesto de trabajo. Se consideran equipos TIC de usuario los ordenadores, terminales de telefonía fija y móvil, tablets, pantallas inteligentes, fotocopiadoras con conexión a red, periféricos y cualquier otro dispositivo que forme parte del entorno tecnológico del personal municipal, así como la infraestructura de red asociada a los puestos de trabajo.