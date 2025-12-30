Las Palmas de Gran Canaria cierra el año pagando 35 millones a proveedores en el último mes

La ciudad cierra el año pagando 35,1 millones de euros a proveedores a lo largo del mes de diciembre. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprueba en su cuarto pleno en el mes de diciembre abonar recibos pendientes de las áreas de Parques y Jardines, Bienestar Social, Limpieza y Educación. En total, el Consistorio ha pagado este año 73 millones en 16 reconocimientos extrajudiciales de crédito para poder solventar facturas atrasadas, correspondientes en buena medida a contratos vencidos de servicios básicos.

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, defendió el pago a proveedores y la reducción de la deuda comercial efectuada a lo largo del mandato; y, tal y como ha hecho en ocasiones anteriores, aseguró que "en la calle la gente reconoce este trabajo". Todo pese a las críticas de la oposición (PP, Vox y CC) por la situación de nulidad de los contratos. La portavoz del PP, Jimena Delgado, llegó a tildar la situación de "morosidad institucional".

Y es que, en un pleno que tuvo lugar en las oficinas del Metropole en lugar de las Casas Consistoriales, y en el que el grupo de gobierno ofreció unos trozos de queque a los concejales para cerrar el año, las acusaciones y grescas que vienen siendo habituales no faltaron. "Ni es un disparate, ni una falta de respeto trabajar hasta el último día para pagar deudas", saltó Spínola en respuesta a la intervención de la portavoz popular. Delgado llegó incluso a llamar Pinocho al edil por sus promesas incumplidas.

Contrato de parques y jardines

El primer expediente de crédito venía a solventar facturas de diciembre 2024 a junio de 2025 del servicio de mantenimiento de zonas verdes y arbolado por valor de 3,8 millones de euros. Ya la semana pasada el pleno aprobó, también en una sesión extraordinaria, pagos por 7,7 millones correspondientes a 14 facturas. Este expediente incluyó también 424.000 euros correspondientes a facturas de mayo a septiembre por el servicio de actividades socioculturales en centros educativos de la capital.

El contrato de Parques y Jardines se encuentra vencido desde hace dos años, de ahí que los recibos se estén abonando de esta manera. Spínola indicó que el nuevo contrato se encuentra ya en el órgano de contratación, al tiempo que aseguró que "en el mes de enero lo tramitaremos con celeridad". En este sentido, el concejal aseguró que el próximo año intentará sacar adelante, además de este, los contratos de recogida de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de vías y obras.

El segundo reconocimiento de crédito incluía facturas correspondientes a uno de los contratos de Limpieza que estarán englobados en el nuevo macrocontrato de Recogida de Residuos Sólidos que lleva el Ayuntamiento preparando desde principios del mandato. En este caso, el Consistorio aprobó pagos de 2,5 millones de euros por el suministro, mantenimiento, limpieza y reposición de contenedores de carga lateral por el periodo comprendido entre enero de 2022 y junio de 2025.

Críticas de la oposición

Ante las críticas de la oposición, Spínola reconoció que en materia de limpieza, el equipo de gobierno se encontró "una situación tremendamente difícil", con todos los contratos vencidos y decenas de facturas acumuladas de años anteriores. "Hemos pagado muchos millones de euros estos dos años y este era el último gran pago que nos faltaba", matizó. Sobre por qué no había abonado estas facturas al comienzo del mandato, achacó la demora a problemas en la tramitación del expediente.

Este segundo expediente del pleno y último del año -el número 16- incluyó también pagos por valor de tres millones de euros por el servicio de la ayuda a domicilio. Spínola indicó que este ya se encuentra adjudicado -después de que saliera a concurso hace un año y quedara desierto al no presentarse ninguna empresa-.

La última intervención de Carolina Darias

Delgado insistió que los pagos aprobados son "expedientes que tratan de maquillar su gestión, no son facturas, son deudas y algunas de enero de 2022". Al tiempo que denunció la situación de nulidad en la que se encuentran muchos de los grandes contratos de servicios básicos. También recriminó que todavía no estuvieran listos los presupuestos de 2026 -Spínola indicó que estos irán a pleno a lo largo del mes de enero-.

La líder de la oposición aprovechó para hacer un balance crítico de la gestión municipal y del propio PSOE, refiriéndose al "colapso del sanchismo". En cambio, la última intervención de Carolina Darias del año, en un pleno en el que se estrenó la nueva interventora, Noemí Naya, esta destacó que seguirán "haciendo que la ciudad avance y hasta el último día vamos a estar trabajando".

Por su parte, el portavoz de Vox, Alberto Rodríguez, invitó a hacer autocrítica, dado que la nulidad de los contratos y la deuda comercial es una herencia de los mandatos de Augusto Hidalgo. El edil de Coalición Canaria, David Suárez, también solicitó celeridad en la mejora de los servicios.