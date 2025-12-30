¿Qué pasos debe seguir Las Palmas de Gran Canaria para ser Capital Europea de la Cultura 2031?

Con la presentación del bid book ante el Ministerio de Cultura, Las Palmas de Gran Canaria entra en la preselección a Capital Europea de la Cultura 2031. En este primer corte, la ciudad deberá ir poniendo en marcha iniciativas en la línea de lo que se ha venido haciendo en el último año. La prueba de fuego será cuando la candidatura defienda su propuesta ante el jurado internacional. El Ministerio deberá fijar una fecha a lo largo del primer trimestre de 2026.

Esa primera criba la pasarán un puñado de ciudades de las nueve que han presentado propuestas ante el Ministerio. A continución, comenzará la segunda fase del proceso de selección. En esta, las ciudades candidatas deberán incrementar su actividad, poniendo en marcha proyectos pilotos contemplados en el dossier. La ciudad deberá entregar un segundo bid book de hasta 100 páginas más detallado y con las correcciones que plantee el jurado con respecto al primero.

Diez gestores culturales

Este jurado está compuesto por diez gestores culturales de distintos países europeos -ninguno será español- y otros dos técnicos del Ministerio de Cultura designados por los anteriores. Este hará una visita a las ciudades seleccionadas a final de año para conocer in situ la propuesta de cada una.

En este primer corte a Capital Europea de la Cultura 2031 concurren: Las Palmas de Gran Canaria, Jerez, Granada, Cáceres, Toledo, Burgos, Oviedo, Palma y Potries, un pueblo de 1.100 habitantes de la provincia de Valencia que están tejiendo una “red de satélites culturales” de la Comunidad Valenciana para dar apoyo a la candidatura más rural.

La capital grancanaria ya fue candidata a Capital Europea de la Cultura 2016, propuesta que decayó en favor de San Sebastián. La candidatura puso énfasis en los Riscos como elemento diferenciador, entre otras líneas, como la ciudad de las creaciones prevista en el Manuel Lois -el Ayuntamiento adquirió el viejo cuartel por ese entonces-.