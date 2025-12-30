Cuando la playa se defiende sola: el secreto natural que protege Las Canteras desde hace milenios

A simple vista, es solo una línea oscura que corta el mar a lo lejos. Pero bajo su superficie, La Barra de Las Canteras esconde mucho más que roca. Se trata de un escudo natural forjado por el tiempo, una frontera viva que cuida de la playa como si fuera su madre. Sin ella, la playa urbana más querida de Gran Canaria no sería como la conocemos.

Emergiendo a unos 200 metros de la orilla, esta barrera no solo frena el oleaje del Atlántico, sino que sostiene un ecosistema de biodiversidad único en Canarias. La playa debe su forma, su calma y su magia a esta muralla sumergida que, desde hace miles de años, escribe la historia natural del litoral.

Un arrecife, una cantera, una leyenda

La historia de Las Canteras no se entiende sin La Barra. De hecho, antiguamente se la conocía como “playa del Arrecife”, precisamente por esta formación rocosa que sobresalía del agua. Pero no siempre estuvo protegida. Durante años, la barra fue explotada como cantera para extraer la roca con la que se construyeron algunas de las edificaciones más emblemáticas de Las Palmas de Gran Canaria, incluida la catedral.

Ese pasado extractivo ha quedado atrás. Su origen se remonta a un largo proceso geológico de cuatro fases que comenzó hace 14 millones de años. La última etapa, la más reciente, formó el istmo de Guanarteme y la playa que hoy conocemos, a base de sedimentos arrastrados por el barranco de La Ballena.

Una muralla bajo el mar que frena las olas

La Barra recorre más de dos kilómetros en paralelo a la costa, con una anchura media de 50 metros. Aunque parece una estructura continua, en realidad es discontinua y está formada por calcarenitas, limos, arcillas y restos volcánicos. Aún más allá, a 1.500 metros mar adentro, existe una segunda barra sumergida de mayor tamaño.

Gracias a este doble sistema de defensas naturales, la playa de Las Canteras resiste los embates del océano, mantiene su arena rubia y permite un baño tranquilo incluso cuando el mar está agitado.

Un ecosistema único en Canarias

Las aguas entre la orilla y La Barra acogen más de 210 especies de algas, lo que representa un 30 % de toda la diversidad de algas macroscópicas catalogadas en el archipiélago. La fauna marina también encuentra aquí su hogar: sargos, palometas, viejas, fulas, pejeverdes, lapas y cabosos conviven entre rocas, fondos arenosos y rincones ocultos.

Este equilibrio frágil es también un regalo para quienes bucean o practican snorkel: basta sumergirse unos metros para entrar en un mundo silencioso y vibrante, donde la vida marina se deja ver sin prisas.

Un paseo que mira al mar

El paseo de Las Canteras, con sus 3,5 kilómetros de longitud, acompaña a esta joya natural como una cornisa viva repleta de terrazas, restaurantes, surfistas, caminantes y visitantes que, muchas veces, no imaginan lo que hay más allá de la línea de espuma.

Pero quienes conocen bien este rincón lo saben, pues sin La Barra, no habría playa. No con esta forma. No con esta calma. Y, sobre todo, no con este milagro silencioso que sigue latiendo bajo el agua, mientras la ciudad respira junto a la orilla.