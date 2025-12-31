El Puerto de Las Palmas dará la bienvenida al nuevo año con la llegada de cuatro cruceros de lujo

Los pasajeros del Aida Mar y el Azura despedirán el año en el Muelle Santa Catalina y darán comienzo a un nuevo mes de la temporada alta de cruceros del Puerto de Las Palmas. Horas más tarde, ya el 1 de enero, se unirán a ellos las personas que viajan en Le Laperouse, que se estrena en La Luz, y Wind Star, ambos de lujo.

Tras los dos meses de mayor actividad del tráfico de turismo marítimo en el Puerto de Las Palmas, con la llegada de 67 barcos en noviembre y 68 en diciembre, en enero se espera el atraque de 59 cruceros de las navieras Aida Cruises, P&O Cruises, Ponant, Windstar Cruises, Ambassador Cruises Line, Costa Crociere, MSC, Marella, TUI, CroisiEurope, Saga Shipping Co, Celebrity, Clipper Stad Amsterdam y Grand Circle.

Capacidad y características de los cruceros que estrenan el año

Los cuatro barcos que estrenarán año en La Luz tienen capacidad para alojar entre todos a más de 6.100 pasajeros. El primero de ellos, el Aida Mar tiene una longitud de 253 metros de eslora y un ancho de más de 32 y cuenta con 14 cubiertas en las que se distribuyen 1.097 camarotes con capacidad para albergar un máximo de 2.176 personas. Además, dispone de gimnasio, piscinas, zonas para jóvenes y niños, y un teatro, entre otros servicios. En esta ocasión, hará escala en Gran Canaria en su travésía entre Funchal y San Sebastián de La Gomera.

Por su parte, el Azura puede llevar hasta 3.700 pasajeros en sus 14 cubiertas. Con 290 metros de eslora y 36 de manga, es el barco de mayor dimensión que permanecerá en el Puerto de Las Palmas el 31 de diciembre y el 1 de enero. A borod ofrece varios restaurantes, un spa, un gimnasio, piscinas, un teatro, un casino y hasta un cine al aire libre.

'Le Laperouse' debuta en el Puerto de Las Palmas

De menor dimensión es el Le Laperouse que con tan solo 131 metros de longitud y 4,7 de ancho debutará en el Puerto de Las Palmas con el estreno del año. Su llegada está prevista a las 8.00 horas y sus 184 pasajeros podrán disfrutar de una jornada en la isla hasta las 22.00 horas, cuando planean dejar el Muelle Santa Catalina.

De las 59 escalas previstas este mes, 31 serán de puerto base

Este barco ha sido diseñado expresamente para ofrecer a sus clientes una aventura de lujo que incluye expediciones polares, aunque en esta ocasión viaja entre Funchal y Santa Cruz de Tenerife. Este barco de la naviera Ponant regresará a la isla el 11 de febrero y usará el Puerto de las Palmas como puerto base.

El 'Wind Star', un clásico de lujo en La Luz

El último barco que llegará a La Luz el primer día del nuevo año será el Wind Star, que entrará en aguas por tuarias sobre diez de la mañana. Se trata de un clásico en el litoral de Las Palmas de Gran Canaria. Con un diseño de yate de vela de cuatro mástiles, ofrece a sus 148 viajeros una experiencia exclusiva con cenas bajo las estrellas y servicios e infarestructuras como piscina, jacuzzi, un spa y una biblioteca, entre otros.

De las 59 escalas previstas este mes, 31 serán de puerto base, es decir para el embarque y desembarque de los pasajeros que disfrutan de vacaciones a bordo de un barco.

Mientras que el mes empezó con la presencia de cuatro cruceros, enero terminará con tres buques atracados en el Muelle Santa Catalina: el Spirit of Discovery, el Marella Voyager y el Aida Cosma.