El año de la planificación: el Puerto de Las Palmas afronta 2026 con importantes obras y la mirada puesta en la ampliación de su superficie

El Puerto de Las Palmas afronta el nuevo año con la mirada puesta en las grandes obras de ampliación de su superficie que, previsiblemente, irán siendo realidad a partir de 2027 y 2028. Así, durante los próximos meses, la Autoridad Portuaria centrará parte de su labor en la planificación estratégica y licitará estas importantes actuaciones que requerirán una inversión millonaria.

La presidenta de la institución del Puerto, Beatriz Calzada, asegura que 2026 «va a ser clave porque será un año de cambios respecto a todos estos buenos momentos que estábamos viviendo» con un crecimiento constante y sostenido en actividades como el tráfico de contenedores, bunkering o cruceros, entre otros. «Tenemos que ser conscientes que el Mar Rojo y el Canal de Suez van a ir recobrando cada vez más normalidad y esto, necesariamente, se va a ver reflejado en una bajada de los tráficos».

Posicionamiento internacional y nuevas rutas

Por ese motivo, es el momento de «estar muy atentos» a todo lo que ocurre y «ser capaces de poner en valor todo ese trabajo y esfuerzo que se ha venido haciendo en estos dos años para conseguir nuevas rutas y posicionar al Puerto en otros países que están buscando la externalización de sus economías» y ven en Canarias y, más concretamente, en La Luz un lugar interesante para sus proyectos. «Somos un hub logístico, internacional y tricontinental, somos la puerta a África para llevar todas esas economías al continente que está en plena expansión y esperemos que a lo largo del año 2026 podamos ir viendo algunos frutos de todo lo que hemos sembrado durante estos dos años también», apunta Beatriz Calzada.

Terminal de contenedores de Opcsa en el Puerto de Las Palmas / Andrés Cruz

Aunque por «prudencia» prefiere no explicarlos, la presidenta de la Autoridad Portuaria asevera que hay varias empresas del Puerto de Las Palmas que trabajan en proyectos de futuro «que van a ser muy interesantes» y contribuirán a seguir posicionando internacionalmente a este recinto de Las Palmas de Gran Canaria.

Grandes obras portuarias a partir de 2026

Pero más allá de eso, este año 2026 será el año en el que se terminen de impulsar algunas de las obras más importantes de las últimas décadas en La Luz, como puede ser la prolongación del Muelle Reina Sofía, una intervención a la que Puertos de España prevé dar su visto bueno durante el mes de enero y que cuenta ya con el apoyo financiero del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, tal como confirmó su titular en un encuentro en Gran Canaria en el que avanzó una inversión de 600.000 euros en los puertos canarios hasta 2030.

Ampliación del Muelle Reina Sofía y muelle adosado

Con un presupuesto inicial de 20,5 millones de euros y un proyecto en fase de redacción, este muelle crecerá 200 metros lineales y alcanzará la altura de la Biblioteca del Estado, después de haber ganado 550 y 400 en dos fases anteriores. El que sí está redactado es el de la construcción de un muelle adosado a este de 50,36 metros, con el que se espera ganar una superficie de trabajo de más de 15.900 metros cuadrados. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 30 millones y ambas son decisivas para que el Puerto de Las Palmas consigan ampliar su superficie para contar con mayor espacio para las operativas y ofrecer zonas de almacenamiento para las empresas americanas que están interesadas en distribuir sus productos a África desde La Luz.

Otra de las obras que afrontará en un futuro cercano el Puerto de La Luz es al ampliación de la zona de trabajo del Muelle Cristóbal Colón, donde opera Operaciones Portuarias Canarias S.A. (Opcsa) con las grúas, y el calado del Muelle León y Castillo para que puedan atracar barcos de mayores dimensiones. Para ello, la Autoridad Portuaria ha encargado ya los estudios de estabilidad de estos dos diques.

Por otro lado, para atender el aumento de llegada de barcos que portan vehículos (tráfico Ro Ro), se sacará a licitación pública la construcción de una segunda rampa en el Muelle León y Castillo para simultanear la carga y descarga de mercancía, con una inversión de 1,5 millones de euros. En concreto, se pretende construir una rampa doble de 60 metros de longitud y 36 de ancho, con un calado de 14, que estará ubicada a 250 metros al sur del actual tacón, al inicio del muelle de León y Castillo.

Más atraques para cruceros en el Muelle Santa Catalina

En cuanto al Muelle Santa Catalina, que ha experimentado ya una importante transformación, la institución del Puerto prevé el incremento de la línea de atraque con la ampliación de la explanada naciente. Con los 72 metros lineales que se quiere ganar gracias a una inversión de tres millones de euros, La Luz podrá recibir hasta cuatro cruceros de grandes dimensiones a la vez.

Y aunque no será una actuación a corto plazo, la Autoridad Portuaria tiene previsto estudiar la continuidad de la ampliación del Muelle Nelson Mandela, que acaba de inaugurar una nueva prolongación, a través de un quiebro.

Algunas de las obras previstas «están pendientes de decisiones de grandes empresas» y la Autoridad Portuaria confía en que durante los próximos meses se puedan «ir dando todos los pasos para que vayan siendo una realidad».

Sostenibilidad, descarbonización y amenazas externas

«Lo cierto es que de cara al 2026, pese a todos esos augurios de las dificultades que pueda haber en las rutas internacionales, en el tráfico marítimo internacional, la adopción de medidas cada vez más duras respecto en materia de sostenibilidad y descarbonización, confiamos en ir dando los pasos adecuados, irlo acompasando y que impere la cordura y la racionalidad para que no nos afecte de forma demasiado negativa muchas de estas medidas», resalta Calzada.

«Somos conscientes de las amenazas que tenemos, donde ya hemos podido ver el Puerto de Dajla como lo que es, una amenaza que estará operando en el año 2029 o 2030 tanto en cuanto Europa nos imponga medidas que nos van a restar competitividad, como la aplicación del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (EU-ETS) que obliga a las navieras que llegan a los puertos europeos a pagar un canon por sus emisiones de dióxido de carbono», añade.

A pesar de todo, apostilla Calzada, el Puerto de Las Palmas debe «seguir trabajando para ser cada vez mejor y más eficiente para que los grandes armadores y navieras sigan apostando por él».

Por otro lado, 2026 «va a ser decisivo» para conseguir «la energía suficiente para la electrificación de nuestros muelles y que en 2030 no perdamos barcos por no poderles dar la electricidad que necesitan una vez que lleguen» y poder ofrecer los combustibles más eficientes y menos contaminantes que requiera el tráfico marítimo internacional «y poder seguir siendo esa gasolinera del Atlántico Medio». Para ello, el Puerto debe ir de la mano de los operadores y armadores «para no tomar decisiones incorrectas».