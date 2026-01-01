Del baile al desayuno: Las Palmas de Gran Canaria da la bienvenida a 2026

El 2026 se abrió paso en Las Palmas de Gran Canaria entre reencuentros, propósitos y tradiciones que nunca fallan. Una de ellas, ya convertida en clásico, es la parada obligatoria en Montesol, punto de encuentro de generaciones enteras de jóvenes y estampa inseparable de cada inicio de año. Los churros no solo sirven para reponer fuerzas tras una noche intensa, sino que se transforman en la excusa perfecta para alargar unas horas más la celebración de seguir sumando años junto a las personas queridas.

«No te esperaba aquí», le decía Alejandra Rivero a un amigo de la infancia al que no veía desde hacía una década. Ambos apenas podían creerse que, después de tantos años sin contacto por mudanzas y viajes, fueran precisamente los churros de Año Nuevo los que propiciaran el reencuentro. «Ahora le vamos a dar al piquito hasta el próximo día 2», bromeaba Rivero entre risas. «Ha sido un salto de felicidad», añadía su amigo, Lorenzo Espíritu Santo, todavía sorprendido por la casualidad.

No todos tienen que esperar diez años para volver a abrazar a sus mejores amigos. Laura Domingo y Pino Villalobos lo hacen cada año. Son amigas desde que tenían apenas tres años y cada 1 de enero sellan su amistad con el primer desayuno del año. En su caso, el ritual no incluye churros, sino un bocadillo de pata y queso que les devolvía la energía tras horas de baile. «Está sentando como cuando te da un rayito de sol, que te calienta y te quedas a gusto», aseguraba Laura. «Es el mejor día de mi vida», añadía Pino, sin dudarlo.

Bocadillo de pata

Tal era la felicidad por poder saborear ese manjar mañanero que ambas defendieron que ese debería ser el desayuno oficial después de cualquier fiesta. «¿Churros de qué? Si no desayunas un bocadillo de pata después de salir de fiesta, no eres un buen canario», proclamaron mientras lo devoraban. Quizás habría que hacer caso de la sabiduría resacosa y llevar la propuesta al próximo debate del Parlamento, y así, hacer finalmente justicia al bocadillo y elevarlo a la categoría que merece.

El bocadillo no es la única tradición que mantienen. Cada año graban un vídeo con sus propósitos y revisan cuáles han cumplido y cuáles se les han quedado por el camino. Este 2026 no tenían demasiadas quejas: el principal objetivo estaba más que conseguido. «Estamos juntas otro 1 de enero», celebraron. En la lista también figuraba el amor propio, porque Laura tiene claro que nadie va a quererlas mejor que ellas mismas.

El encuentro en Montesol es sagrado, precisamente por todo lo que implica a nivel emocional. «Todas las fiestas se unen en esta esquina; aquí somos una isla, somos Gran Canaria», reflexionaron. Y como buena tradición isleña, Laura confesó que en apenas unas horas estaría en Las Canteras dándose el primer baño del año, otro ritual capitalino que nunca falla. Aunque vive en Madrid, regresa siempre a las Islas por estas fechas. Su madre es canaria y, por ahora, no concibe otro plan de Fin de Año que no sea en el Archipiélago.

La diáspora se reúne

Como ellas, muchos canarios que residen fuera regresan en esta época para celebrar junto a su familia. Sofía Falcón y Carolina Parres se mudaron a Nueva York y Austria por trabajo, mientras que otro amigo del grupo lo hicieron a Australia. «Siempre volvemos a casa, como el turrón», contaron. Sofía reconoció que la morriña forma parte de su día a día, aunque también valoró que marcharse tiene su lado positivo, ya que considera que para echar de menos, primero hay que irse. Pese a que Nueva York es uno de los destinos más demandados para pasar las fiestas, tiene claro que «no hay mejor Fin de Año que en Las Palmas de Gran Canaria». El baño en el mar el 31 y el 1 termina de inclinar la balanza. «No podré volver a bañarme hasta julio», calculaba, ya mentalizada con los meses de nieve y frío que aún le esperan al regresar a Estados Unidos.

El contraste térmico también lo conoce bien Silvia Rodríguez, que trabaja en Alemania en el laboratorio de un hospital. «Hubo muchos reencuentros, fue muy emotivo», resumía sobre la noche. Tras haberse mudado hace apenas un año, su principal deseo para 2026 es completar su formación como siempre ha querido. Estaba acompañada por sus amigas Carlota Martín y Marta Franco, que aún no daban la noche por terminada. «¡Queremos un after en Montesol!», bromearon. «Tenemos hambre de churros, de ver el amanecer y de seguir de fiesta», añadieron.

Pese a las horas transcurridas, las tres seguían con el pelo intacto, los tacones aún puestos y los vestidos casi como al salir de casa. El primer día del año convierte la calle en una improvisada pasarela de moda, aunque tras una larga juerga los tacones empiezan a sobrar, el maquillaje se desvanece, las corbatas se aflojan y los zapatos acumulan historias propias. En su grupo, algunas apuestan por encontrar el outfit perfecto a última hora y otras prefieren planificarlo con antelación. «A última hora siempre salen los mejores looks», defendía Silvia, que además celebraba su hallazgo de última hora. «Estábamos hablando de lo caros que están los vestidos, como para dejarle la etiqueta y devolverlo», comentaba sentada en un bordillo de la calle Perojo.

El agua no falta

Dentro de la churrería, la actividad era frenética. Los camareros no paraban de ir y venir con comandas para atender una barra repleta. La encargada de Montesol, Natalia Artiles, explicó que todo se prepara con antelación para que no falle nada en «uno de los días más importantes del año». Según sus cálculos, el 1 de enero se vende un volumen similar al de una semana entera en condiciones normales. «Es un día bonito y diferente», señaló. Las peticiones son variadas y van entre churros, bocadillos, y chocolate, pero hay algo que nunca falta: el agua. «Eso lo pide todo el mundo», afirmó.

Sin embargo, no a todo el mundo le entusiasman los churros y otros ni siquiera logran probarlos debido a las largas colas. «Vengo aquí desde hace cinco años y todavía no me he podido comer ni uno», lamentaba Carmen Fierro. Tal es su mala racha que este año se convenció de que, si lograba comerse al menos uno, todos sus objetivos se cumplirían. El principal: aprobar el examen para poder ejercer la medicina en Alemania. «Fui al colegio alemán, una cosa llevó a la otra y ahora esto es lo último que me queda», explicó. Por si acaso, la fe también juega su papel: su madre tiene previsto subir a Teror para pedir ayuda a la Virgen. «En septiembre no pudo ir porque tenía mal el pie, así que va ahora», detalló.

Lola Bordes, Sofía Díaz y María Teresa Ortiz coincidieron en que conseguir churros se convierte en una auténtica batalla. «Estás ahí con la desesperación, a lo mejor esperas una hora y solo consigues un churro», relataron. Aun así, siguen acudiendo desde que cumplieron la mayoría de edad porque consideran que no hay mejor plan. «Aquí nos reunimos todos. Es bonito ver la cara de la gente que conoces cuando acaba de empezar el año», apuntó Bordes. Aunque el cansancio ya hacía mella, subieron hasta la churrería «por el ambiente» y por reencontrarse con quienes no habían visto durante la noche. «Lo bueno de aquí es que ves a primas mayores que estaban en otra fiesta o a tu amigo de siempre al que no veías desde hace tiempo», resumió Díaz. En el caso de Bordes empezó a cumplir su propósito de beber menos alcohol desde el primer día del año. Y desde ahora, pretende mejorar sus rutinas y despertarse siempre a la misma hora o comer de forma rutinaria en un horario establecido.

Quien ya ha conseguido establecer una rutina diaria es María Jiménez, que todas las mañanas madruga para dar de comer a una colonia felina en Las Coloradas. Y el primero de año no fue menos. La colombiana, que lleva ya 30 años en las Islas, y empezó a alimentar a los gatos hace diez. Un día caminando observó el mal estado de los pequeños y se decidió a ayudarlos porque es «una amante de los animales». «Cada uno come en su sitio y tienen su rutina ya establecida», señalaba. Jiménez se fue pronto a la cama, incluso antes de cumplir una de las principales tradiciones: comerse las uvas. Para ella, su costumbre más importante es el desayuno de los gatos, que la han acompañado durante todas las mañanas de 2025, y también las del resto de años anteriores.

De esta forma, la capital da la bienvenida al año entre churros, bocadillos, y reencuentros, aunque también con muchas otras estampas como aquellos que madrugan para hacer deporte, para trabajar o, incluso, para nutrir el cariño incondicional que proporcionan los animales.