El colegio Santa Teresa de Jesús celebra un siglo de educación integral en Las Palmas de Gran Canaria

Las teresianas cumplen un siglo de labor educativa en Las Palmas de Gran Canaria. El surgimiento de este colegio en la capital viene de la mano del sacerdote Enrique de Ossó, que trasladó el legado de Santa Teresa por toda España. Así, las primeras hermanas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús desembarcaron en la capital en 1925 con unos pocos objetos personales. Los primeros años fueron muy humildes, pero eso no las frenó en su objetivo: ofrecer una educación integral a las niñas y jóvenes. Un propósito profundamente complejo para una época en la que la educación universal no era la norma. «Un siglo después, su legado forma parte del tejido social, cultural y educativo de la ciudad», destacan desde la institución.

El centro educativo, con el objetivo de celebrar su legado, ha programado una misa en la Catedral de Canarias el próximo 27 de enero, a las 18:00 horas. Además, a nivel local también está previsto realizar actividades culturales, encuentros con antiguas alumnas y alumnos, exposiciones históricas, proyectos solidarios y momentos de oración y agradecimiento. Asimismo, las hermanas teresianas están de doble celebración porque también conmemoran el 150 aniversario de la fundación de la Compañía de Santa Teresa de Jesús que celebran en esta misma fecha en hasta 22 países de América, África y el continente europeo.

Momentos complejos

El colegio actualmente se encuentra en Ciudad Jardín, pero no siempre fue así. El centro nació en plena calle Triana y al poco se mudarían a Herrería. Aunque no contaban con grandes medios para su labor estaban convencidas de su metodología educativa, que busca crear «personas libres, críticas y comprometidas». Desde centro educativo apuntan que los testimonios de las antiguas alumnas de la época insisten precisamente en el ambiente austero de los primeros años, aunque también era «acogedor». Destacan que se trataba de un «estilo pedagógico avanzado para la época», ya que se impartían clases de gramática y matemáticas, pero también de labores, lectura espiritual y formación moral.

Las teresianas consiguieron formar a varias generaciones de niñas en un momento en el que la educación femenina no era una prioridad y adolecía de escasos recursos y limitaciones. Este espíritu educativo continuó a pesar de la Guerra Civil, ya que las puertas de las aulas se mantuvieron abiertas mientras el conflicto dividía a la sociedad. De esta manera, el centro educativo se convirtió en un refugio emocional para la cruda realidad bélica, donde las alumnas podían separarse de guerra para centrarse en los libros.

Modernización

Pasada la guerra, las décadas de los 50 y 60 trajeron prosperidad para la sociedad y el colegio. En este sentido, se construyeron nuevas instalaciones, aumentó el número de profesoras laicas y se consolidaron las actividades culturales y deportivas que caracterizan al centro. Es el caso de las Olimpiadas que suma más de una treintena de ediciones y es uno de los eventos más esperados por los alumnos.

El equipo de baloncesto de las teresianas. / Cedida

Pero la modernización de la educación se materializó a partir de los años 70 mediante la introducción de nuevas pedagogías activas, mayor apertura a la coeducación y la participación de las familias, integración de las asignaturas científicas y tecnológicas, desarrollo de talleres artísticos y una especial atención a la diversidad.

En la actualidad, el colegio religioso asegura que el sueño educativo «sigue vivo» gracias al sostén del profesorado, las familias, las hermanas y el alumnado. «Han hecho de la educación un servicio a la sociedad canaria», afirman. Los objetivos, según el centro educativo, es la educación integral inspirada en el «carisma de San Enrique Ossó» para transformar a los jóvenes en «transformadores sociales que promuevan la justicia y la creación de lazos humanos sólidos».