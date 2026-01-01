Las Palmas de Gran Canaria retira 1.600 kilos de residuos tras la Nochevieja

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria activó un amplio dispositivo especial de limpieza con motivo de la celebración de la Nochevieja y el inicio del nuevo año, que permitió recoger 1.600 kilos de residuos y recuperar la normalidad en la ciudad sin que se registraran incidencias destacables durante la última noche del año.

El operativo se desarrolló desde las 00:00 horas y permanecerá activo hasta las 21:00 horas del 1 de enero, con un despliegue de 84 trabajadores y trabajadoras y 28 vehículos, entre barredoras, camiones baldeadores, furgones y vehículos ligeros. Las actuaciones se centraron en las principales vías de la ciudad y, de forma específica, en las zonas con mayor concentración de ocio nocturno, actividad comercial y celebración de eventos.

Puntos clave

Los trabajos se llevaron a cabo en enclaves como el casco histórico de Vegueta, Triana, Mesa y López, la zona Puerto y Siete Palmas, así como en las inmediaciones de los principales centros comerciales y de los espacios donde se celebraron las fiestas de fin de año.

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, destacó que el dispositivo evidenció la capacidad de respuesta del Servicio Municipal de Limpieza, que trabajó de forma coordinada para que la ciudad amaneciera en condiciones óptimas tras una noche de gran afluencia. Alemán agradeció el esfuerzo del personal municipal y subrayó el balance positivo del operativo.

Refuerzo del baldeo y aumento de residuos

Durante el dispositivo se aplicaron 380.000 litros de agua, lo que supuso un refuerzo de las labores de baldeo respecto al año anterior. En comparación con el ejercicio previo, se recogieron 300 kilos más de residuos y se utilizaron 60.000 litros adicionales de agua, como consecuencia del aumento de la actividad en la vía pública durante la noche de fin de año.

Normalidad en seguridad y emergencias

La Nochevieja se desarrolló con normalidad en materia de seguridad, sin incidencias de consideración ni actuaciones relevantes por parte de los servicios municipales. El concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez, señaló que la coordinación entre los distintos servicios municipales fue clave para garantizar la seguridad ciudadana y el correcto desarrollo de las celebraciones.

Dispositivo navideño activo

Con motivo de la campaña navideña, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mantiene activo un dispositivo especial de seguridad y movilidad desde comienzos de diciembre y hasta el periodo de rebajas. Este plan contempla el refuerzo de la presencia policial y de los servicios de emergencia en zonas comerciales, de ocio y en espacios con mayor afluencia de personas, además de actuaciones para garantizar la fluidez del tráfico, controles preventivos de seguridad vial y vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas municipales.