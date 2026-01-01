San Silvestre 2025: deporte y solidaridad tiñen de blanco Las Palmas de Gran Canaria con 10.001 corredores

La carrera más solidaria del año, la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria, ha tomado la ciudad con 10.001 corazones solidarios, que han celebrado un fin de año muy especial ‘corriendo por lo que importa’, como versa el lema de esta edición. Una gran marea blanca ha teñido varios de los puntos más icónicos de la capital grancanaria en una tarde de deporte, ilusión, emoción y solidaridad.

En esta despedida de 2025, la San Silvestre ha cumplido su compromiso benéfico y social, colmando el aforo para ese propósito que da vida a una carrera que ya es tradición. Una gran fiesta colectiva ha contagiado un año más a la ciudad con toda su energía y fuerza dando la bienvenida a 2025 con ilusión.

Desde primera hora de la tarde, Las Palmas de Gran Canaria se preparaba para recibir una cita que ya es icono e identidad en este último día del año, con los últimos kilómetros para recibir 2026 juntos/as y con la mejor energía.

Espectáculo deportivo

El pistoletazo de salida a la última carrera del año llegó con el circuito 5K, un espectáculo deportivo que se ha estrenado por todo lo alto en la isla, con lo mejor del atletismo canario, nacional e internacional. Los favoritos no defraudaron en una carrera frenética que coronó a sus primeros campeones élite de una modalidad que ha llegado para quedarse.

En chicos, con un tiempo de impacto de 14 minutos y 46 segundos (14’46”), Yerove Rodríguez se ha llevado el título en esta primera edición de la San Silvestre competitiva, con apenas dos segundos de diferencia con un pelotón de altura que han integrado el alemán Peter Riccardo Santagati (14’48”) y el icónico Francisco Cabrera Galindo (14’52”).

En chicas, la mediofondo, olímpica y referencia del atletismo actual Esther Guerrero no ha tenido rival, con un tiempo de 15 minutos y 59 segundos (15’59”) para parar el cronómetro con una carrera épica en su debut en Gran Canaria y como madrina de esta edición. La han acompañado en el podio más exigente la deportista finlandesa Iida Reini (17’37”) y Estela Guerra para cerrar la clasificación (17’59”).

Los más pequeños/as tomaron el testigo, en una San Silvestre abarrotada de público y energía, para tomar las calles con una ilusión desbordante que nunca falla. Con la fiesta ya instalada en el entorno del Parque Doramas, llegó el momento más esperado, la multitudinaria salida de los 6 kilómetros populares, una comitiva que ha tomado la calle León y Castillo, los alrededores de Triana y la emblemática Avenida Marítima.

Carrera popular

Esta carrera, que destaca no solo por su fecha y recorrido, sino por ser la tercera San Silvestre más multitudinaria de España y la única de Europa a 25 grados de temperatura, recibió apenas 18 minutos y 11 segundos después al campeón por excelencia de esta cita, Francisco Cabrera Galindo, que ha hecho doblete como líder de los 6 kilómetros que domina a la perfección. Le han acompañado en la cabeza de carrera dos grandes rivales, Alejandro Mayor (19’01”) y Evaristo Almeida (19’03”). En chicas, Raquel García ha sido una sólida campeona para esta edición 2025, cruzando el arco de meta en 23 minutos y 14 segundos, por delante de Yasmina Castor (23’33”) y la italiana Lavinia Mentasti (23’34”).

Con cielo azul y temperatura primaveral, esta edición ha vuelto a congregar a grandes y pequeños, personas con discapacidad, animales de compañía, elfos, Reyes Magos, papás noeles, grinchs, muñecos de jengibre, turrones, camellos, spiderman, La Máscara, dinosaurios, unicornios, payasos, renos, y hasta una comitiva de “coches” de videojuego para consolidar una carrera que se disfruta en familia, con amigos, compañeros y de la mano de personas de más de 60 nacionalidades.

Entre los representantes públicos han sido parte de esta gran carrera popular han estado presentes la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, la concejala de Deportes, Carla Campoamor, o el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, entre otros que no han querido perderse esta icónica prueba y varios deportistas que son historia en España como Chema Martínez o Iván Raña.

Objetivo solidario

Esta carrera popular, que ha completado su objetivo solidario, transformará su recaudación de forma íntegra a proyectos sociales de varias ONGs en Canarias, con beneficios que irán a programas para colectivos vulnerables de las islas, y para hacer realidad algunos de sus planes anuales en ayuda social.

La carrera solidaria San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria, organizada por Top Time Eventos, está promovida por el Cabildo de Gran Canaria a través del instituto insular de Deportes, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deportes y Turismo de la ciudad. Colaboran en hacer realidad este evento Turismo de Gran Canaria, Vithas en todo el soporte sanitario de la prueba, Physiorelax, Cajasiete, Gofio La Piña, Sonocom, Aquabona, Fuzetea y Trican como presidente honorífico y fundador de esta icónica cita en la capital.